من المقرر ظهور Galaxy Ring من سامسونج لأول مرة إلى جانب Galaxy S24

من المتوقع أن يتم ظهور Galaxy Ring الذي طال انتظاره من سامسونج لأول مرة في أوائل العام المقبل، ومن المحتمل أن يسرق الأضواء من Galaxy S24 في حدث سامسونج القادم. أثار المسرب الشهير Ice Universe تكهنات بأنه سيتم إطلاق Smart Ring جنبًا إلى جنب مع سلسلة S24، ولكن لسوء الحظ، لا يُعرف سوى القليل عن الجهاز في هذا الوقت.

ووفقا للتسريبات السابقة، يقال إن Galaxy Ring يضم أجهزة استشعار قادرة على جمع البيانات الصحية ونقلها إلى الهاتف الذكي، على غرار Oura Ring الشهير. تشير براءة الاختراع المسربة أيضًا إلى أن Galaxy Ring سيكون بمثابة أداة لتتبع الصحة وقياسها ومراقبتها وتحميل المعلومات المتعلقة باللياقة البدنية والنوم.

يبدو أن سامسونج تستلهم تصميم Oura الناجح، على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن Ice Universe تشيد بالخاتم على الرغم من ميزاته المحدودة. ومع ذلك، فإن Galaxy Ring ليس الجهاز الوحيد القابل للارتداء الذي تعمل عليه سامسونج. كما حصلت الشركة على براءة اختراع لنظارة جالاكسي، وهو جهاز متعدد الوظائف يتضمن سماعات الواقع الافتراضي، وسماعات الواقع المعزز، وسماعات الرأس، والهواتف الذكية، والنظارات الذكية.

من المحتمل أن تكون نظارات Galaxy هذه بمثابة إجابة سامسونج على Apple Vision Pro، ومن المحتمل أن تكون أكثر إثارة للاهتمام من Galaxy Ring. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح متى أو ما إذا كانت نظارات Galaxy ستصل إلى الأسواق بالفعل.

بشكل عام، يُظهر غزو سامسونج للتكنولوجيا القابلة للارتداء مع Galaxy Ring وGalaxy Glasses التزام الشركة بتوسيع عروض منتجاتها في قطاعي التكنولوجيا والصحة. سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يستقبل المستهلكون هذه الأجهزة وكيف تتنافس مع المنافسة.

التعاريف:

- Galaxy Ring: جهاز قابل للارتداء قادم من سامسونج يُشاع أنه يتميز بأجهزة استشعار صحية وقدرات لجمع البيانات مشابهة لـ Oura Ring.

– Galaxy S24: الهاتف الذكي الرائد التالي في سلسلة Galaxy S من سامسونج.

- Oura Ring: جهاز مشهور يمكن ارتداؤه يتتبع ويراقب البيانات المتعلقة بالصحة والنوم.

– نظارة Galaxy: جهاز متعدد الوظائف من سامسونج يتضمن سماعات الواقع الافتراضي، وسماعات الواقع المعزز، وسماعات الرأس، والهواتف الذكية، والنظارات الذكية.

المصدر: SamMobile