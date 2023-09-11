سامسونج تطلق الإصدار التجريبي من One UI 6.0 لهاتف Galaxy A34

أطلقت شركة Samsung مؤخرًا الإصدار التجريبي من One UI 6.0 المرتقب لهاتفها الذكي Galaxy A34 في المملكة المتحدة. يزن هذا الإصدار التجريبي، المسمى A346BXXU4ZWI1، حوالي 2 جيجابايت ويأتي مزودًا بأحدث نظام تشغيل Android 14.

وبينما بدأ البرنامج التجريبي في المملكة المتحدة، فمن المتوقع أن يتوسع ليشمل دولًا أخرى مثل الصين والهند وكوريا وألمانيا وبولندا قريبًا. وهذا يعني أن مستخدمي Galaxy A34 في هذه المناطق يمكنهم أيضًا توقع اختبار الميزات والتحسينات الجديدة المقدمة في One UI 6.0.

للمشاركة في البرنامج التجريبي، يجب على مالكي Galaxy A34 أولاً تثبيت تطبيق Samsung Members على أجهزتهم. ومن هناك، يمكنهم بسهولة التقدم بطلب للحصول على البرنامج التجريبي وانتظار توفر التحديث ضمن قسم تحديث البرنامج في إعدادات أجهزتهم.

يتبع برنامج Galaxy A34 One UI 6.0 التجريبي البرامج التجريبية الناجحة التي تم إجراؤها لسلسلة Galaxy S23 وGalaxy A54. تشتهر شركة Samsung بإشراك مستخدميها بشكل نشط في عملية الاختبار والتحسين، مما يضمن تجربة برمجية أكثر استقرارًا وتحسينًا لعملائها.

مع One UI 6.0، تهدف سامسونج إلى تحسين تجربة المستخدم الشاملة من خلال تقديم ميزات جديدة وتحسين الأداء والأمان وتحسين واجهة المستخدم. كتحديث رئيسي لواجهة One UI 5.5 السابقة، من المتوقع أن يجلب تحسينات كبيرة ومظهرًا جديدًا لجهاز Galaxy A34.

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