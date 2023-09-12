حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا

يتلقى Galaxy S23 وGalaxy S22 في الولايات المتحدة تحديث أمان Android لشهر سبتمبر

Byروبرت أندرو

سبتمبر 12، 2023
يتلقى Galaxy S23 وGalaxy S22 في الولايات المتحدة تحديث أمان Android لشهر سبتمبر

بدأت شركة Samsung في طرح التحديث الأمني ​​لنظام Android لشهر سبتمبر لسلسلتي Galaxy S23 وGalaxy S22 في الولايات المتحدة. يعالج التحديث إجمالي 62 نقطة ضعف، تم تصنيف معظمها على أنها عالية الخطورة. كان مشتركو Verizon مع طرازات هواتف Galaxy الرائدة لعامي 2023 و2022 أول من تلقوا التحديث، والذي أصبح الآن متاحًا لمقدمي الخدمات اللاسلكية الرئيسيين الآخرين في الولايات المتحدة.

من بين 62 تصحيحًا أمنيًا، تم توفير 19 تصحيحًا بواسطة Google، وتم تصنيف 4 منها على أنها حرجة و19 على أنها عالية. ساهم قسم أشباه الموصلات في سامسونج بتصحيحين منخفضين وتصحيحين متوسطين. وكانت شركة Samsung نفسها مسؤولة عن 35 تصحيحًا، ومعالجة نقاط الضعف في العديد من التطبيقات والميزات بما في ذلك تطبيق Samsung Keyboard، وإعدادات الأمان، وDual Messenger، وSamsung Knox AI، وتطبيقات الهاتف والمراسلة، والمزيد.

يتلقى خط Galaxy S23 إصدار البرنامج الثابت S91xUSQS1AWHD من التحديث، بينما تحصل سلسلة Galaxy S22 على الإصدار S90xBXXS6CWH6، الذي يبلغ وزنه 235 ميجابايت. في كندا، يتلقى أصحاب هواتف Galaxy A52 متوسطة المدى على العديد من شركات الجوال أيضًا تصحيح الأمان لشهر سبتمبر مع إصدار البرنامج الثابت A526WVLSAEWH1.

من المهم عدم التغاضي عن هذه التحديثات لأنها تعالج نقاط الضعف التي قد تسمح بالوصول غير المصرح به إلى المعلومات الشخصية. لتثبيت التحديث، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى الإعدادات > تحديث البرنامج > التنزيل والتثبيت.

المصدر: SamMobile [المصدر غير متوفر]

By روبرت أندرو

منشور له صلة

تكنولوجيا

يمكنك الآن الحجز المسبق لسلسلة iPhone 15 الجديدة على كروما

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو
تكنولوجيا

يواجه مالكو PlayStation 5 معايير استرداد أكثر صرامة مقارنة بالمنصات الأخرى

سبتمبر 16، 2023 فيكي ستافروبولو
تكنولوجيا

Apple تكشف عن مجموعة جديدة من iPhone وApple Watch

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو

فاتك

تكنولوجيا

يمكنك الآن الحجز المسبق لسلسلة iPhone 15 الجديدة على كروما

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
تكنولوجيا

يواجه مالكو PlayStation 5 معايير استرداد أكثر صرامة مقارنة بالمنصات الأخرى

سبتمبر 16، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
تكنولوجيا

Apple تكشف عن مجموعة جديدة من iPhone وApple Watch

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
تكنولوجيا

دور ميكروبيوم الأمعاء في الوقاية من مرض السكري وإدارته

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات