اكتشف عروض Samsung Sale: أفضل العروض على الهواتف وأجهزة التلفاز والمزيد

أصبح بيع Samsung Discover مفتوحًا الآن للجميع بعد فترة وصول مبكرة قصيرة. مع مجموعة واسعة من المنتجات المعروضة، بما في ذلك الهواتف وأجهزة التلفزيون والأجهزة والأجهزة القابلة للارتداء وغيرها من التقنيات المتقدمة، هناك ما يناسب الجميع.

إحدى الصفقات البارزة هي Samsung Galaxy S23 Ultra، المتوفر بسعر يبدأ من 399 دولارًا مع مقايضة مؤهلة. بالإضافة إلى السعر المخفض، سيحصل العملاء أيضًا على ترقية مجانية لسعة التخزين المزدوجة. هذه فرصة ممتازة للحصول على أحد هواتف سامسونج الرائدة بسعر منخفض رائع، على الرغم من أنه يلزم وجود جهاز حديث متميز لعملية الاستبدال.

بالنسبة لأولئك الذين لديهم ميزانية محدودة، يتوفر هاتف Samsung Galaxy A54 بسعر 124.99 دولارًا. يتضمن ذلك خصمًا تلقائيًا بقيمة 75 دولارًا أمريكيًا على السعر الأصلي البالغ 449.99 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى رصيد تجاري معزز يصل إلى 250 دولارًا أمريكيًا. يعد هاتف Galaxy A54 هاتفًا ذكيًا جيد الصنع ومتكامل الميزات ويقدم قيمة كبيرة مقابل المال.

بالإضافة إلى الهواتف، تتضمن تخفيضات Discover Samsung أيضًا عروضًا على أجهزة التلفزيون. يمكن للعملاء الاستمتاع بخصومات تصل إلى 4,000 دولار على تلفزيونات QLED وOLED و8K. سواء كنت تبحث عن صورة عالية الجودة، أو ألوان نابضة بالحياة، أو أحدث التقنيات، فهناك صفقة تلفزيونية تناسبك.

ومع إطلاق المزيد من العروض والصفقات السريعة في الأيام المقبلة، من المفيد تصفح عروض Discover Samsung الكاملة للعثور على أفضل العروض التي تناسب احتياجاتك. ترقب تحديثاتنا على مدار الأسبوع حيث نسلط الضوء على أفضل العروض.

مصادر:

- تك رادار

– سامسونج اكتشاف بيع

- هاتف Samsung Galaxy S23 Ultra

- هاتف Samsung Galaxy A54

- تلفزيونات QLED وOLED و8K

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