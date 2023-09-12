آبل تتعاون مع سامسونج من أجل شاشات OLED في سلسلة iPhone 15

ووفقا للتقارير الأخيرة، ستعتمد شركة آبل على شركة سامسونج لتوفير غالبية شاشات OLED لسلسلة هواتف iPhone 15 القادمة. وجاء هذا القرار بعد فشل شاشات OLED التي تنتجها شركة BOE في اختبار مراقبة الجودة الذي أجرته شركة Apple، مما دفع الشركة الأمريكية إلى اللجوء إلى شريكها الكوري.

في الأصل، كان من المتوقع أن تقدم LG وSamsung شاشات LTPO OLED لهواتف iPhone 15 Pro و15 Pro Max، بينما كان من المفترض أن تقدم BOE لوحات لشاشات LTPS OLED على iPhone 15 وiPhone 15 Plus. ومع ذلك، وجدت شركة أبل أن منتجات بنك إنجلترا لا تلبي متطلباتها، مما دفعها إلى إعادة تخصيص طلباتها في اللحظة الأخيرة. أشارت الشائعات إلى أن بنك إنجلترا كان يواجه مشكلات تتعلق بالثقوب في جهاز Face ID، مما أدى إلى قرار شركة Apple بإعادة تعيين الطلبات.

إذا تمكن بنك إنجلترا من حل هذه المشكلات بحلول النهاية، فقد يستمر في تلقي بعض الطلبات للوحدات التي سيتم تصنيعها في عام 2024. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بنك إنجلترا سيكون قادرًا على تلبية معايير أبل.

من المقرر أن تكشف شركة Apple النقاب عن أجهزة iPhone 15 اليوم في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي، وسيكون هناك بث مباشر للمشاهدين. إليك ما يمكن أن نتوقعه من هواتف iPhone 15 القياسية ومتغيرات Pro.

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التعاريف:

- OLED: صمام ثنائي عضوي باعث للضوء، وهي تقنية عرض توفر ألوانًا نابضة بالحياة وألوانًا سوداء عميقة عن طريق انبعاث الضوء مباشرة من وحدات البكسل الفردية.

- LTPO: أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة، وهو نسخة من تقنية ترانزستور الأغشية الرقيقة (TFT) التي تسمح بتحسين كفاءة الطاقة ومعدلات التحديث المتغيرة على شاشات العرض.

- LTPS: بولي سيليكون منخفض الحرارة، وهي مادة شبه موصلة تستخدم في بعض لوحات العرض لتحسين جودة الصورة وتقليل استهلاك الطاقة.

- Face ID: تقنية التعرف على الوجه من Apple المستخدمة للمصادقة الآمنة على أجهزتهم.

المصادر: بي بي سي، ذا فيرج