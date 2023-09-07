سامسونج تكشف عن إصدارات Thom Browne لهاتفي Galaxy Z Fold5 وGalaxy Watch6

أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن إطلاق إصدارات Thom Browne المرتقبة لهاتفي Galaxy Z Fold5 وGalaxy Watch6. تجسد الأجهزة الجديدة عناصر التصميم المميزة لتوم براون، وتقدم مزيجًا من التكنولوجيا المبتكرة والجماليات الكلاسيكية.

يتميز هاتف Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition بجزء خارجي من الجلد الأسود المحبب مع تفاصيل من الحرير المضلع، تكريمًا لأسلوب Thom Browne الشهير. يتميز الجهاز أيضًا بخطوط Thom Browne التجارية باللون الأحمر والأبيض والأزرق، وملمس قماش محفور على الزجاج الخلفي، وإطار أسود، ومفصلة ذهبية، وحلقات ذهبية حول عدسات الكاميرا. تشتمل حزمة الإصدار المحدود على حقيبتين جلديتين حصريتين وإصدار خاص من قلم S Pen. تعرض العبوة نفسها حقيبة Thom Browne الشهيرة.

وفي الوقت نفسه، تتميز ساعة Galaxy Watch6 Thom Browne Edition بهيكل ذهبي أنيق ووجه ساعة فريد من نوعه. شعار Thom Browne محفور بشكل أنيق على جانب الجهاز. يتميز مشبك الساعة بالألوان الأحمر والأبيض والأزرق المميزة، وسيكون لدى المستخدمين خيار حزامين جلديين - أحدهما مصنوع من الجلد الأسود المحبب والآخر من جلد Thom Browne المخطط المميز. وتمتد الألوان أيضًا إلى محول السفر بقدرة 25 واط، وشاحن الساعة على شكل عملة معدنية، وكابل USB-C إلى USB-C، وكلها مصممة حصريًا لإصدار Thom Browne.

أعرب توم براون عن سعادته بالتعاون المستمر مع سامسونج، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل تطورًا في شراكتهما. وهو يعتقد أن هاتف Galaxy Z Fold5 Thom Browne Edition هو مثال لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة للإدلاء ببيان جريء.

سيكون إصداري Galaxy Z Fold5 وGalaxy Watch6 Thom Browne متاحين بأعداد محدودة من متجر سامسونج عبر الإنترنت بدءًا من 12 سبتمبر في أسواق محددة، بما في ذلك كوريا.

التعاريف:

- Galaxy Z Fold5: هاتف ذكي قابل للطي من سامسونج، معروف بتصميمه المبتكر الذي يسمح للجهاز بالتوسع من الهاتف إلى شكل يشبه الجهاز اللوحي.

- Galaxy Watch6: ساعة سامسونج الذكية التي تقدم مجموعة من ميزات اللياقة البدنية ونمط الحياة، مثل تتبع الصحة والإشعارات الذكية.

- توم براون: مصمم أزياء أمريكي مشهور معروف بجمالياته الكلاسيكية المصممة خصيصًا وزخارفه المميزة باللون الأحمر والأبيض والأزرق.

مصادر:

- البيان الصحفي الرسمي لشركة سامسونج