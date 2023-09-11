تخفيضات الخريف من سامسونج: Galaxy Watch 6 مقابل 100 دولار مع شراء هاتف جديد

تقدم شركة Samsung حاليًا صفقة مغرية كجزء من حدث مبيعات الخريف. يمكن للعملاء شراء Samsung Galaxy Watch 6 مقابل 100 دولار فقط عند شراء هاتف جديد. تشمل الهواتف المؤهلة لهذه الصفقة الحزمة Samsung Galaxy S23 Ultra وSamsung Galaxy Z Fold 5.

ساعة Samsung Galaxy Watch 6، التي تم إطلاقها في أغسطس بسعر يبدأ من 300 دولار، متاحة الآن بسعر مخفض بشكل كبير يبلغ 100 دولار من خلال هذا العرض. تعد هذه الصفقة فرصة رائعة لأولئك الذين يفكرون في شراء ساعة ذكية بجانب هاتفهم الجديد. ستختلف التوفيرات حسب حجم الساعة والاختيار بين خيارات اتصال Bluetooth أو LTE.

بالنسبة للحجم الأساسي 40 ملم مع اتصال Bluetooth، فإن السعر كجزء من الحزمة هو 100 دولار. ستكلف الترقية إلى خيار 44 ملم 110 دولارًا، أي أقل من السعر الأصلي البالغ 330 دولارًا. على جانب LTE، يتوفر الإصداران 40 ملم و44 ملم بسعر 120 دولارًا و130 دولارًا على التوالي. يمكن الآن شراء الإصدار عالي المواصفات من الساعة، والذي يبلغ سعر التجزئة فيه 330 دولارًا، مقابل 130 دولارًا، مما يؤدي إلى توفير 250 دولارًا.

إذا لم تكن الساعة الذكية محل اهتمام، فلدى العملاء أيضًا خيار شراء Galaxy Buds 2 Pro بسعر مخفض قدره 50 دولارًا، أي توفير 130 دولارًا، عند شراء هاتف. تتوفر سماعات الأذن اللاسلكية هذه باللون الأبيض أو الأرجواني أو الجرافيت.

وبدلاً من ذلك، يمكن للعملاء اختيار إضافة جهاز Galaxy Tab S9 إلى مجموعة Android الخاصة بهم. ومن خلال هذه الصفقة، يمكنهم توفير ما يصل إلى 230 دولارًا أمريكيًا على الجهاز اللوحي باللون البيج بسعة 256 جيجابايت. السعر الأصلي للجهاز اللوحي هو 920 دولارًا، ولكن مع هذا العرض سيكلف 690 دولارًا فقط، على أن تشمل عملية الشراء هاتف Galaxy S23 Ultra.

يقدم حدث التخفيضات الخريفية من سامسونج للعملاء فرصًا مثيرة للتوفير في العديد من منتجات سامسونج. سواء كان ذلك هاتفًا جديدًا، أو ساعة ذكية، أو سماعات أذن لاسلكية، أو جهازًا لوحيًا، فهناك خصومات متاحة لكل تفضيل. لا تفوت هذه الصفقات المقنعة.

مصادر:

- حدث بيع الخريف من سامسونج.