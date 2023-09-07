سامسونج تطلق تحديث One UI 4 المبني على نظام التشغيل Wear OS 5 لساعات Galaxy الذكية

أعلنت شركة سامسونج عن إصدار تحديث One UI 4 المستند إلى نظام التشغيل Wear OS 5 لساعات Galaxy الذكية. أتاح تعاون الشركة مع Google لشركة Samsung تقديم تحديثات أسرع مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى. حاليًا، تتلقى سلسلة Galaxy Watch 4 في الولايات المتحدة التحديث، ومن المتوقع أن تحذو المناطق الأخرى حذوها في الأسابيع المقبلة.

ومع التحديث الجديد، تم تجهيز ساعات سامسونج الذكية بتصحيح الأمان لشهر يوليو 2023 ومجموعة من الميزات التي تعزز وظائف سلسلة Galaxy Watch 4. يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بميزات صحية محسنة، بما في ذلك تتبع النوم المحسن وبيانات مراقبة القلب. الساعة قادرة على تتبع معدل ضربات القلب بناءً على نمط ركوب الدراجات للمستخدم، فضلاً عن توفير تدريب أفضل على النوم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين حفظ البيانات بسهولة من ساعتهم الذكية على Samsung Cloud والتبديل بسهولة إلى هاتف جديد دون الحاجة إلى إعادة ضبط الجهاز في المصنع. وقد تلقت الطرازات السابقة في تشكيلة Galaxy Watch، بما في ذلك السلسلة 5 و6، التحديث بالفعل، مما يجعل Galaxy Watch 4 الجهاز الأخير الذي يتلقى إصدار One UI.

علاوة على ذلك، بالنسبة لمستخدمي Galaxy Z Flip 5 أو Fold 5، يتيح إصدار One UI القدرة على التقاط الصور مباشرة من الساعة الذكية أثناء وجودهم في الوضع المرن أو الخيمة.

ويهدف تعاون سامسونج مع جوجل على منصة Wear OS إلى توفير بديل تنافسي لساعة Apple Watch التي تهيمن حاليًا على سوق الساعات الذكية. علاوة على ذلك، من المقرر أن تقدم جوجل أيضًا الجيل الثاني من سلسلة Pixel Watch إلى جانب سلسلة Pixel 8 الشهر المقبل.

المصدر: News18 Tech، S Aadeetya