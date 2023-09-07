Samsung Galaxy Tab S9 Ultra: جهاز لوحي متميز بمواصفات مذهلة

قدمت سامسونج أحدث إضافاتها إلى سوق الأجهزة اللوحية مع إطلاق جهاز Galaxy Tab S9 Ultra. يقدم هذا الجهاز اللوحي المتميز، وهو جزء من سلسلة Galaxy Tab S9، شاشة واسعة مقاس 14.6 بوصة ومجموعة من الميزات الرائعة. بسعر يبدأ من 1,200 دولار، يهدف جهاز Galaxy Tab S9 Ultra إلى التنافس مع جهاز iPad Pro 12.9 من Apple من حيث الأداء وتجربة المستخدم.

بفضل أبعاده الضخمة التي تبلغ 32.6 سم عرضًا و20.8 سم ارتفاعًا، تم تصميم جهاز Galaxy Tab S9 Ultra بشكل أساسي للاستخدام في المناظر الطبيعية. يتميز الجهاز اللوحي بشق على أحد الجوانب الطويلة، والذي يضم الكاميرات المزدوجة. ومع ذلك، نظرًا لحجمه ووزنه البالغ 732 جرامًا، قد يكون من الصعب حمله بيد واحدة فقط. في حين أن تضمين قلم S Pen يضيف إلى وظائفه وإمكاناته الإبداعية، فإن الجهاز اللوحي غالبًا ما يتطلب دعمًا خارجيًا بسبب وزنه وعدم توازنه.

ومن حيث المواصفات، يوفر جهاز Galaxy Tab S9 Ultra شاشة أكثر سطوعًا، ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP68، ومعدل تحديث متغير، وأحدث شرائح Qualcomm. بالإضافة إلى ذلك، فهو يتميز بأربعة مكبرات صوت مضبوطة بتقنية AKG، والتي تم وضعها بشكل استراتيجي على كلا الجانبين لتوفير صوت غامر.

تهدف سامسونج إلى وضع جهاز Galaxy Tab S9 Ultra كمنافس قوي لجهاز iPad Pro 12.9 من Apple من حيث الأداء والميزات المتميزة. يخضع الجهاز اللوحي حاليًا لمراجعة شاملة لتقييم قدراته وتحديد ما إذا كان يرقى إلى مستوى التوقعات.

مصادر:

– [المصدر 1: المقال الأصلي]

– [المصدر 2: جهاز iPad Pro 12.9 من Apple]