Samsung Galaxy S23 FE: ما يمكن توقعه من إصدار Fan القادم

من المقرر أن يظهر هاتف Samsung Galaxy S23 Fan Edition (FE) لأول مرة في أواخر سبتمبر، وقد أعطتنا الصور المسربة بالفعل نظرة خاطفة على تصميمه وميزاته. ومن المتوقع أن يحمل الجهاز القادم تشابهًا مذهلاً مع هاتف Galaxy S23، حيث يتميز بشاشة مقاس 6.3 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. سيتم تشغيله إما بواسطة Snapdragon 8 Gen 1 أو Exynos 2200 SoC، إلى جانب 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وخيارات التخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

تكشف الصور المسربة، التي ظهرت على موقع شهادة TENAA، أن هاتف Galaxy S23 FE يشترك في إعداد كاميرا خلفية مماثل مع هاتف Galaxy S23، وإن كان ذلك مع تعديل طفيف في موضع الفلاش. وتفيد التقارير أن أبعاد الهاتف هي 158.0 ملم × 76.5 ملم × 8.2 ملم، ويزن حوالي 210 جرامًا.

يُشاع أن شاشة هاتف Galaxy S23 FE يبلغ قياسها 6.3 بوصة بدقة 2340×1080 بكسل، مما يضمن تجربة بصرية حادة وواضحة. ومن المتوقع أيضًا أن يقدم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مما يوفر للمستخدمين تفاعلات وتمريرًا أكثر سلاسة.

فيما يتعلق بالأداء، من المحتمل أن يكون هاتف Galaxy S23 FE مزودًا بمجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 1 أو Exynos 2200 SoC، اعتمادًا على المنطقة. إلى جانب ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) التي تبلغ سعتها 8 جيجابايت، من المتوقع أن يوفر هذا الجهاز مهام متعددة سريعة وفعالة ويدعم التطبيقات كثيفة الاستخدام للموارد.

من المرجح أن تتضمن خيارات التخزين متغيرات 128 جيجابايت و256 جيجابايت، على الرغم من عدم الإشارة إلى مساحة تخزين قابلة للتوسيع. بالنسبة للمستخدمين الذين يمنحون الأولوية لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، قد تكون سعة التخزين الأكبر هي الخيار المفضل.

وبينما لا يتم توفير مواصفات الكاميرا التفصيلية في الصور المسربة، تشير الشائعات إلى أن هاتف Galaxy S23 FE سيحتوي على نظام كاميرا قوي. قد يشتمل هذا التكوين على مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل. يمكن لعشاق الصور الشخصية أن يتوقعوا كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل، موضوعة بشكل أنيق داخل فتحة مثقوبة محاذاة للوسط.

ولدعم الاستخدام المطول، من المتوقع أن يأتي هاتف Galaxy S23 FE مزودًا ببطارية تبلغ سعتها 4370 مللي أمبير في الساعة ودعم الشحن السريع السلكي بقدرة 25 وات.

على صعيد البرمجيات، من المرجح أن يعمل الجهاز بنظام التشغيل Android 13 One UI 5.1، مما يوفر الوصول إلى أحدث ميزات البرنامج والتحسينات.

بشكل عام، يعد هاتف Samsung Galaxy S23 FE بأن يكون إضافة مثيرة لسلسلة Fan Edition بفضل شاشته الرائعة وأدائه القوي وقدرات الكاميرا المتقدمة.

مصادر:

- دليل توم

– موقع شهادة TENAA