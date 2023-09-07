سامسونج تطلق نسخة جديدة من الألوان للهاتف الذكي Galaxy A54

طرحت سامسونج خيار ألوان جديدًا لهاتفها الذكي Galaxy A54. أطلقت الشركة مؤخرًا متغير Awesome White، بالإضافة إلى خيارات الألوان Awesome Lime و Awesome Graphite و Awesome Violet. يبلغ سعر هاتف Galaxy A54 باللون الأبيض الرائع 40,999 روبية، لكن سامسونج تقدم خصمًا ثابتًا قدره 4,000 روبية، مما يخفض السعر إلى 36,999 روبية.

ولجعل عملية الشراء ميسورة التكلفة، يمكن للعملاء أيضًا الاستفادة من خيار القسط الشهري بدون تكلفة لمدة 12 شهرًا بدون دفعة مقدمة. علاوة على ذلك، ستستضيف Samsung حدثًا للتجارة المباشرة لجهاز Galaxy A54 5G في الفترة من 7 سبتمبر إلى 9 سبتمبر. وسيحصل العملاء الذين يشترون الجهاز خلال هذا الحدث على موقع Samsung.com على محول سفر مجاني بقدرة 25 وات بقيمة 1299 روبية.

يتميز Samsung Galaxy A54 بشاشة FHD + مقاس 6.4 بوصة بدقة 1080 × 2400 بكسل ومعدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز. يتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Exynos 1380 ويأتي مع ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. يعمل الهاتف الذكي بنظام Android 13 مع واجهة Samsung One UI 5.1. يدعم بطاقتي SIM ويحتوي على مستشعر بصمة في الشاشة. تم تصميم الجهاز لمقاومة الغبار والماء ويوفر تجربة صوتية محسنة مع مكبرات صوت استريو.

تم تجهيز Galaxy A54 بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل، ومستشعر عمق بدقة 5 ميجابكسل. كما يحتوي على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل. الهاتف الذكي مدعوم ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 25 وات.

بشكل عام، يوفر هاتف Samsung Galaxy A54 باللون الأبيض الرائع الجديد مجموعة من الميزات، بما في ذلك شاشة عالية الجودة وأداء قوي وإعداد كاميرا متعدد الاستخدامات، مما يجعله خيارًا جذابًا لمستخدمي الهواتف الذكية.

التعاريف:

– EMI: القسط الشهري المتساوي، وهو خيار دفع يسمح للعملاء بدفع ثمن الشراء على أقساط خلال فترة زمنية محددة.

- Exynos: خط نظام على شريحة (SoC) تم تصميمه وتصنيعه بواسطة Samsung للاستخدام في هواتفهم الذكية والأجهزة الأخرى.

مصادر:

- هذه المقالة مبنية على معلومات من مقالة على [موقع المصدر].