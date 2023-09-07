Samsung Galaxy A54 5G متوفر الآن بألوان جديدة في الهند

طرحت سامسونج متغير ألوان جديدًا لجهاز Galaxy A54 5G في الهند، بعد ما يقرب من ستة أشهر من الإطلاق الأولي للهاتف. يتوفر الخيار الجديد، المسمى Awesome White، في تكوين تخزين 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي + 256 جيجابايت. تنضم هذه الإضافة إلى متغيرات الألوان الموجودة مثل Awesome Lime وAwesome Graphite وAwesome Violet.

يتميز Galaxy A54 5G بشاشة مقاس 6.4 بوصة بدقة Full HD + ومجهز بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية يقودها مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل. يعمل بنظام Android 13 مع One UI 5.1 في الأعلى ويعمل بمعالج ثماني النواة مع ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. يشتمل الجهاز على بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير.

من حيث التسعير، فإن الإصدار الجديد Awesome White له نفس سعر خيارات الألوان الأخرى. نموذج التخزين 8 جيجا بايت رام + 256 جيجا بايت بسعر روبية. 40,999 ، في حين أن متغير التخزين 8 جيجا بايت رام + 128 جيجا بايت بسعر روبية. 38,999.

تقدم Samsung أيضًا استردادًا نقديًا بقيمة Rs. 2,000 وعرض قائم على البنك بقيمة روبية. 2,000 للمشتريات التي تتم باستخدام البطاقات المصرفية ICICI وSBI. يؤدي هذا إلى خفض السعر المبدئي لجهاز Galaxy A54 5G إلى Rs. 34,999. بالإضافة إلى ذلك، هناك خصومات الصرف وخيارات EMI المتاحة.

يشتمل هاتف Galaxy A54 5G على ميزات متنوعة مثل تصميم معتمد من IP67 ومكبرات صوت استريو مع تقنية Dolby ومساحة تخزين قابلة للتوسيع تصل إلى 1 تيرابايت. حصل الهاتف على تقييمات إيجابية لأدائه العام وعمر البطارية الطويل.

مصادر:

– الموقع الرسمي لشركة سامسونج

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