يشاع أن Samsung Galaxy A25 5G سيتم إطلاقه قريبًا: ما يمكن توقعه

قد يصل خليفة Samsung Galaxy A24 قريبًا، وفقًا للشائعات. الجهاز القادم، الذي يُشاع أنه سيُطلق عليه اسم Samsung Galaxy A25 5G، تم إدراجه الآن على موقع قياس الأداء Geekbench، مما يمنحنا بعض الأفكار حول مواصفاته.

بناءً على القائمة، من المتوقع أن يتميز Samsung Galaxy A25 5G بمعالج Exynos 1280 SoC ثماني النواة مقترنًا بما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. ويشاع أيضًا أن الهاتف سيأتي مزودًا بكاميرا خلفية ثلاثية وشاشة على شكل قطرة ماء.

تكشف قائمة Geekbench أن هاتف Galaxy A25 5G المزعوم يحمل رقم الطراز SM-A256B ويمكن أن يأتي مع ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. ومن المتوقع أن يعمل بنظام Android 14 المبني على One UI 6.0 خارج الصندوق. تشير القائمة أيضًا إلى أن الجهاز سيحتوي على ستة نوى مسجلة بتردد 2.00 جيجا هرتز ونواتين بتردد 2.40 جيجا هرتز، والتي يُعتقد أنها جزء من Exynos 1280 SoC.

على موقع قياس الأداء Geekbench، ورد أن هاتف Samsung Galaxy A25 5G سجل 973 نقطة في الاختبار أحادي النواة و2,106 في الاختبار متعدد النواة. ولسوء الحظ، لا توفر القائمة أي تفاصيل أخرى حول الجهاز.

من حيث التصميم، تشير العروض المسربة لجهاز Samsung Galaxy A25 5G إلى متغير اللون الأسود. يبدو أن الهاتف الذكي يشبه هاتف Galaxy S23 5G، حيث يتميز بإعداد كاميرا خلفية ثلاثية عمودية موجودة في ثلاث فتحات دائرية منفصلة تقع في الزاوية العلوية اليسرى من اللوحة الخلفية. ومن المتوقع أن يعرض الجزء الأمامي من الجهاز نوتشًا على شكل قطرة ماء.

تشير العروض المسربة أيضًا إلى أن Samsung Galaxy A25 5G سيحتوي على زر الطاقة وزر التحكم في الصوت على الجانب الأيمن، بينما من المحتمل أن يحمل الجانب الأيسر فتحة بطاقة SIM. في الجزء السفلي، يحتوي الهاتف على منفذ USB من النوع C ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يوفر الهاتف مستشعر بصمة مثبت على الجانب.

بشكل عام، يبدو أن هاتف Samsung Galaxy A25 5G يمثل إضافة مثيرة لمجموعة هواتف سامسونج الذكية. وحتى الآن، لا يوجد تأكيد رسمي من سامسونج بخصوص موعد الإطلاق أو المواصفات الكاملة للجهاز. ومع ذلك، بناءً على المعلومات المسربة، يبدو أن هاتف Samsung Galaxy A25 5G هو هاتف ذكي واعد متوسط ​​المدى يتمتع بميزات مثيرة للإعجاب.

المصادر: Geekbench، MySmartPrice