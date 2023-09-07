تتعاون سامسونج مع Thom Browne لإصدار خاص من Galaxy Z Fold 5 وGalaxy Watch 6

كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إصدار خاص من أحدث هواتفها الذكية القابلة للطي على شكل كتاب، Galaxy Z Fold 5 Thom Browne Edition، بالتعاون مع Thom Browne. يقدم هذا الهاتف الذكي ذو الإصدار المحدود تصميمًا فريدًا وميزات متطورة بالإضافة إلى الملحقات الجديدة. يعرض الجزء الخارجي لهاتف Galaxy Z Fold 5 Thom Browne Edition عناصر التصميم المميزة لـ Thom Browne، مثل الجلد الأسود المرصوف بالحصى، وتفاصيل الحرير المضلع، والخطوط الحمراء والبيضاء والزرقاء المميزة. يأتي الهاتف الذكي أيضًا مع حقيبتين جلديتين وإصدار خاص من قلم S Pen.

واستمرارًا للتعاون، قامت سامسونج بتوسيع إصدار Thom Browne إلى Galaxy Watch 6 أيضًا. تتميز ساعة Galaxy Watch 6 Thom Browne Edition بهيكل ذهبي اللون مع شعار Thom Browne محفور على الجانب، ويكمله وجه ساعة خاص. تأتي الساعة بحزامين من الجلد، أحدهما من الجلد الأسود المحبب والآخر من الجلد المخطط باللون الأحمر والأبيض والأزرق. بالإضافة إلى ذلك، يتميز مشبك الساعة والملحقات، مثل محول السفر وشاحن الساعة، أيضًا بألوان Thom Browne المميزة.

ولا تحظى المنتجات بمعاملة خاصة فحسب، بل إن تغليف هاتف Galaxy Z Fold 5 Thom Browne Edition فريد أيضًا. تأتي في حقيبة Thom Browne الشهيرة، مما يضيف لمسة إضافية من الرقي.

سيكون هاتف Galaxy Z Fold 5 وGalaxy Watch 6 Thom Browne Edition متاحين للشراء بدءًا من 12 سبتمبر في أسواق محددة، بما في ذلك كوريا.

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