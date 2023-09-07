أداة Salesforce تختبر أداة Slack AI لملخصات القنوات والبحث

أعلنت شركة Salesforce، الشركة التي تقف وراء منصة الاتصالات المكتبية الشهيرة Slack، أنها ستختبر أداة جديدة للذكاء الاصطناعي (AI)، تُعرف باسم Slack AI. ستزود هذه الأداة المستخدمين بملخصات القناة، مما يسمح بعرض ملخص للميزات المهمة من أي قناة.

باستخدام هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من صياغة تقارير الحالة بسرعة، وتحديد النقاط الرئيسية من قنوات التعليقات، وتحسين الإنتاجية الإجمالية. بالإضافة إلى ذلك، ستسمح ملخصات سلاسل المحادثات للمستخدمين بمتابعة المناقشات المهمة بسرعة، مما يضمن قدرتهم على الدخول في السياق اللازم.

إحدى الميزات البارزة في Slack AI هي وظيفة البحث الخاصة به. لن يتمكن المستخدمون من البحث عبر القنوات والمواضيع فحسب، بل يمكنهم أيضًا الحصول على إجابات لأسئلتهم المصحوبة بالمواضيع ذات الصلة وملخص الرسائل والملفات والقنوات. يمكن للأداة أيضًا إنشاء ملخصات للأسئلة، مما يسهل على المستخدمين متابعة المعلومات المفقودة والوصول إلى الملفات والرسائل ذات الصلة.

تؤكد Salesforce على أن Slack AI مبني على أساس Slack الحالي، مما يضمن نفس الأمان والامتثال الذي يتوقعه المستخدمون. ومن المهم أيضًا ملاحظة أنه لن يتم استخدام أي بيانات للعملاء لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي، مع إعطاء الأولوية للخصوصية وحماية البيانات.

من المقرر أن يبدأ البرنامج التجريبي لـ Slack AI هذا الشتاء، ويمكن للمستخدمين المهتمين الاشتراك في قائمة الانتظار للمشاركة. تتمتع هذه الأداة المبتكرة بالقدرة على تحسين تجربة المستخدم على Slack بشكل كبير، وتزويد المستخدمين بملخصات قيمة وتحسين كفاءة استرجاع المعلومات داخل النظام الأساسي.

المصادر: Salesforce