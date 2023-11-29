تمويل جديد لمركبة المريخ روفر في المملكة المتحدة لتعزيز الإمكانات العلمية

حصل فريق بقيادة جامعة أبيريستويث في المملكة المتحدة على 10 ملايين جنيه إسترليني لاستبدال المكونات الروسية في مركبة المريخ الجوالة وتعزيز قدراتها العلمية. سيتم استخدام التمويل لبناء مطياف الأشعة تحت الحمراء لـ ExoMars (ISEM)، المسمى Enfys، والذي يعني "قوس قزح" باللغة الويلزية. ستعمل Enfys جنبًا إلى جنب مع نظام الكاميرا البانورامية للمركبة، PanCam، الذي صممه وصنعه نفس الفريق في مختبر مولارد لعلوم الفضاء بجامعة كوليدج لندن.

وسيكون لدى Enfys القدرة على التعرف على المعادن باستخدام تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء، مما يمكّن المركبة من التنقيب عن العينات التي يمكن تحليلها بواسطة أدوات أخرى على متن الطائرة. سيؤدي هذا التقدم في قدرات المركبة إلى تعزيز قوتها العلمية بشكل كبير، مما يوفر رؤى قيمة في البحث عن علامات الحياة على الكوكب الأحمر.

وقال البروفيسور أندرو كوتس من مختبر مولارد لعلوم الفضاء في جامعة كاليفورنيا: "نحن متحمسون لتطبيق الخبرة المكتسبة من PanCam على Enfys، وتوسيع الإمكانات العلمية للمركبة الجوالة". "يتطلع فريقنا إلى إجراء عمليات علمية مشتركة مع Enfys في البيئة الصعبة لسطح المريخ."

أعرب الدكتور مات غان من جامعة أبيريستويث، الباحث الرئيسي في Enfys، عن امتنانه لإتاحة الفرصة له للاستفادة من المعرفة المكتسبة من تطوير واختبار PanCam لتطوير هذه الأداة الجديدة للمهمة.

وصل استثمار حكومة المملكة المتحدة في مشروع روفر المريخ من خلال وكالة الفضاء البريطانية إلى إجمالي 377 مليون جنيه إسترليني. يهدف التمويل الأخير إلى تعزيز التعاون داخل قطاع الفضاء والاقتصاد في المملكة المتحدة مع تعزيز تكنولوجيا الفضاء ذات المستوى العالمي في البلاد وتعزيز فهم إمكانات المريخ لدعم الحياة.

وكان من المقرر أصلاً إطلاق المركبة في سبتمبر 2022، لكنها واجهت تأخيرات بسبب إلغاء التعاون مع وكالة الفضاء الروسية بعد الغزو غير القانوني لأوكرانيا. تظل المركبة الفضائية التي صنعتها المملكة المتحدة، والتي بنتها شركة إيرباص في ستيفنيج، قطعة رائدة من التكنولوجيا في استكشاف الفضاء.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الغرض من التمويل الممنوح لفريق المملكة المتحدة؟

ج: سيتم استخدام التمويل لاستبدال المكونات الروسية في مركبة المريخ الجوالة وبناء مطياف الأشعة تحت الحمراء لمركبة ExoMars (ISEM)، مما يعزز الإمكانات العلمية للمركبة الجوالة.

س: ما هو اسم مطياف الأشعة تحت الحمراء الذي يجري تطويره؟

ج: يُسمى مطياف الأشعة تحت الحمراء Enfys، وهو ما يعني "قوس قزح" باللغة الويلزية.

س: كيف ستساهم Enfys في المهمة؟

ج: سوف تقوم Enfys بالتعرف على المعادن باستخدام تقنية الأشعة تحت الحمراء، مما يسمح للمركبة بالتنقيب عن العينات التي يمكن تحليلها بواسطة أدوات أخرى على متن المركبة.

س: ما أهمية هذا التمويل لقطاع الفضاء في المملكة المتحدة؟

ج: سيعزز التمويل التعاون داخل قطاع الفضاء والاقتصاد في المملكة المتحدة مع تعزيز تكنولوجيا الفضاء ذات المستوى العالمي في البلاد.

س: لماذا تأخر إطلاق المركبة؟

ج: لقد تأخر الإطلاق بسبب إلغاء التعاون مع وكالة الفضاء الروسية في أعقاب الغزو غير القانوني لأوكرانيا.