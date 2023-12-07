العثور على الطماطم المفقودة في الفضاء: حل مشكلة وضع رائد الفضاء في غير مكانها

في تحول مفاجئ للأحداث، تم أخيرًا تحديد موقع الطماطم المفقودة التي ضلت طريقها في محطة الفضاء الدولية (ISS). تدور هذه الحادثة الغريبة حول حبة طماطم صغيرة كانت جزءًا من تجربة البستنة التي أجريت على محطة الفضاء الدولية. وكانت الطماطم بحوزة رائد فضاء ناسا فرانك روبيو، الذي عاد مؤخرا إلى الأرض بعد إقامة طويلة في الفضاء.

خلال تجربة Veg-05، التي أجريت في مارس 2023، فقد روبيو بطريقة ما مسار الطماطم الحمراء وسط بيئة انعدام الوزن في محطة الفضاء الدولية. تتمركز في مكان يكون فيه كل شيء ماهرًا في الطفو، وليس من المستغرب أنه حتى العناصر التي تبدو عادية تتطلب تخزينًا دقيقًا لمنعها من الانجراف بعيدًا.

أوضحت وكالة ناسا أنه ليست كل الخضروات المزروعة في محطة الفضاء الدولية مخصصة للاستهلاك. يتم إرسال العديد منهم إلى الأرض للتقييم العلمي. ومع ذلك، واجه روبيو دعابة من زملائه أفراد الطاقم الذين اتهموه بشكل هزلي بالانغماس في الطماطم المفقودة أثناء وجوده في الفضاء. نفى روبيو هذه الادعاءات، وأعرب عن حيرته، مشيرًا إلى أنه أمضى ساعات لا تحصى في البحث عن الطماطم المفقودة ويعتقد اعتقادًا راسخًا أنها ستعود إلى السطح في النهاية.

ولحسن الحظ بالنسبة لروبيو، فإن إصراره أتى بثماره. خلال حدث البث المباشر الأخير للاحتفال بمرور 25 عامًا على عمليات محطة الفضاء الدولية، أعلنت رائدة الفضاء في وكالة ناسا ياسمين مقبلي منتصرة عن اكتشاف الطماطم. على الرغم من عدم توضيح حالة الطماطم، فمن الآمن الافتراض أنه بعد ثمانية أشهر من الاختباء السري، ستكون مطاطية إلى حد ما.

تسلط مشاركة روبيو في دراسة Veg-05 الضوء على خطط ناسا الطموحة لزراعة الأطعمة الطازجة لرواد الفضاء أثناء السفر إلى الفضاء. الهدف الأساسي من هذا البحث هو إنشاء نظام مستدام للإنتاج الغذائي المستمر، مما يقلل الاعتماد على بعثات إعادة الإمداد. وعلى الرغم من مواجهة عقبات مثل الانخفاض غير المتوقع في الرطوبة أثناء دورة نمو البذور النابتة، فقد قدمت التجربة بيانات قيمة حول مرونة النباتات في الفضاء.

يعكس هذا الحادث أمثلة سابقة لأشياء مفقودة في الفضاء، بما في ذلك حقيبة الأدوات التي فقدت خارج محطة الفضاء الدولية. إنه بمثابة تذكير بأنه حتى مع التكنولوجيا المتقدمة ورواد الفضاء المدربين تدريباً عالياً، فإن اتساع الفضاء يمكن أن يؤدي إلى وضع غير مناسب.

وربما يكون اكتشاف هذه الطماطم المفقودة في المستقبل مصدر إلهام لابتكار علاج كوني جديد: الطماطم المجففة في الفضاء.