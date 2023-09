شائعات عن Nintendo Switch 2: عرض Breath of the Wild التجريبي رسومات محسنة وأوقات تحميل

انتشرت مؤخرًا شائعات حول وحدة تحكم Nintendo التالية، والتي تسمى مبدئيًا "Switch 2". وفقًا لتقارير من Eurogamer وVGC، أتيحت الفرصة لمطورين محددين لعرض وحدة التحكم أثناء Gamescom 2023. وتضمن العرض التوضيحي نسخة محسنة من The Legend of Zelda: Breath of the Wild، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل التحسينات في ذلك الوقت.

ظهرت الآن تفاصيل جديدة مشاع عنها من بودكاست Nate the Hate الأخير. ادعى المضيف أن العرض التوضيحي الفني لـ Gamescom أظهر لعبة Breath of the Wild وهي تعمل بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، مع التحسن الملحوظ المتمثل في القضاء على أوقات التحميل. من المهم توضيح أن هذه الشائعات لا تعني أنه سيتم إعادة إصدار عنوان إطلاق Switch مع الجهاز التالي. بل تم استخدامه لإظهار التقدم التقني الذي حققه الوريث.

هناك أيضًا ادعاءات بأن العرض التوضيحي التكنولوجي استخدم DLSS 3.5، وهي تقنية رفع مستوى الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي من Nvidia. ومع ذلك، فمن غير المؤكد ما إذا كان الإصدار التجريبي قد استخدم مجموعة الميزات الكاملة للإصدار 3.5، مثل إنشاء الإطارات. لقد كان تضمين DLSS موضوعًا للتكهنات بالنسبة لخليفة Switch لعدة سنوات، ومن المؤكد أن ذكر الإصدار 3.5 مثير للاهتمام.

خلال محادثة البودكاست، ذكر المضيف أن مارس 2024 هو تاريخ محتمل على الرغم من أنه لم يكن من الواضح ما إذا كان هذا يشير إلى تاريخ الكشف أو الإصدار. أشارت الشائعات السابقة في وقت سابق من هذا العام إلى إصدار Switch 2024 في أواخر عام 2.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الشائعات لم يتم تأكيدها رسميًا من قبل Nintendo في الوقت الحالي. المعلومات مبنية على المصادر والإشاعات. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هذه المواصفات دقيقة، فمن الضروري مراعاة أن العرض التوضيحي الفني المعروض في Gamescom قد لا يعكس بالضرورة ميزات وحدة التحكم النهائية.

مع استمرار انتشار هذه الشائعات، من المثير التفكير في احتمالات وجود نسخة محسنة من Breath of the Wild على "Switch 2". ومع ذلك، حتى يتم إصدار الإعلانات الرسمية من قبل شركة Nintendo، يجب التعامل مع هذه الشائعات بحذر.

مصادر:

- Eurogamer

- في جي سي

- بودكاست نيت الكراهية