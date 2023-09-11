تقوم شركة RR Donnelley & Sons بتوسيع قدرات الطباعة الرقمية من خلال مطبعة رقمية جديدة أحادية المرور

أعلنت شركة RR Donnelley & Sons (RRD)، المزود العالمي الرائد لحلول التسويق والتعبئة والطباعة وسلسلة التوريد، عن تركيب الطابعة النافثة للحبر الرقمية أحادية المرور EFI Nozomi C18000 Plus. من المتوقع أن يتم تشغيل هذه الإضافة الجديدة في منشأة التعبئة والتغليف التابعة لـ RRD بالقرب من ميلووكي، ويسكونسن في خريف عام 2023. وسيمكن تركيب مكبس Nozomi C18000 Plus RRD من تقليل وقت طرح المنتج في السوق بنسبة 25%، وزيادة خيارات الألوان والتصميم إلى أقصى حد. وإعطاء الأولوية للاستدامة على مجموعات كبيرة الحجم من ركائز مختلفة.

توفر مطبعة Nozomi C18000 Plus إنتاجًا كبيرًا بسرعات ثلاث إلى خمس مرات أسرع من الطابعات التقليدية ذات التنسيق الفائق. كما أنها تعمل على تسريع عملية إعداد المهام الجديدة، وطباعة ما يصل إلى ستة ألوان، وتعمل بشكل مستمر دون انقطاع. تتوافق هذه الصحافة الجديدة مع التزام RRD بتوفير نتائج عالية الجودة للعلامات التجارية التي تبحث عن لافتات البيع بالتجزئة وشاشات العرض المصنوعة من مواد مختلفة.

في تقرير واقع التغليف (Un) لعام 2023، وجدت RRD أن الاستدامة تظل أحد الاعتبارات الرئيسية في قرارات التغليف والملصقات بالنسبة لـ 90% من صناع القرار. ولذلك، تهدف RRD إلى دعم جهود الاستدامة التي يبذلها عملاؤها من خلال تركيب مكبس Nozomi C18000 Plus. تستخدم الطابعة أحبار UV LED المستدامة، مما يضمن طباعة أكثر موثوقية مع نفايات أقل، ويقلل من استخدام الطاقة بمقدار أربع مرات مقارنة بالمطابع الرقمية الأخرى.

أعربت ليزا بروت، رئيس حلول التغليف والملصقات في RRD، عن تفاني الشركة في الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة التي توفر قيمة وتتجاوز توقعات العملاء. من خلال الاستفادة من تقنية الطباعة المتقدمة، توفر مطبعة Nozomi C18000 Plus أحبارًا لا تتشقق عند ثنيها أو طيها، ومجموعة واسعة من خيارات الوسائط، وعمليات سريعة ودقيقة وقابلة للتكرار. توفر أحبار UV LED لعملاء RRD لوحة واسعة من الألوان النابضة بالحياة، مما يعمل على توسيع إمكانيات التصميم.

باستخدام مكبس Nozomi C18000 Plus، يمكن لـ RRD توصيل الرسالة الكاملة للعلامة التجارية إلى العملاء من خلال العلامات التجارية واللافتات المرئية على العبوات أو شاشات العرض داخل المتجر. إلى جانب الطباعة، يتضمن عرض RRD ميزات مثل طلاءات ما قبل وما بعد الطباعة والتشطيب المضمن بالقالب، مما يسمح بحل مخصص وشامل لاحتياجات العملاء من التصميم والطباعة.

لمعرفة المزيد حول إمكانيات الطباعة ذات التنسيقات الكبيرة الموسعة لشركة RRD، قم بزيارة جناحهم في PACK EXPO Las Vegas أو اتصل بـ Todd Arnett، المدير الأول لافتات المبيعات والعرض، حلول البيع بالتجزئة في RRD.

المصدر: *بزنيس واير*