يقدم التحديث الأسبوعي لـ GTA Online مكافآت هائلة لأصحاب مختبرات الأحماض

أصدرت Rockstar Games تحديثًا أسبوعيًا جديدًا لـ GTA Online يوفر مكافآت كبيرة لأصحاب Acid Lab. من 7 سبتمبر إلى 13 سبتمبر 2023، يمكن للاعبين ربح ضعف المبلغ النقدي ونقاط RP عند إكمال مهام بيع مختبر الحمض، مما يجعله العمل الأكثر ربحية لامتلاكه خلال هذه الفترة. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للاعبين الذين لا يمتلكون مختبر الأحماض بعد، يمكنهم الآن شرائه بخصم 40%.

يسمح مختبر الحمض في GTA Online للاعبين بكسب المال من خلال إكمال مهمات البيع. بمجرد أن ينتج اللاعبون 10% من الحمض من الشركة، يمكنهم بدء مهام بيع الحمض وتحقيق الربح. هناك ثلاثة أنواع مختلفة من مهام بيع مختبر الحمض المتاحة:

المنتج الحمضي: Paperboy – يجب على اللاعبين توصيل الحمض إلى 10 مواقع تسليم مختلفة عن طريق رمي الطرود المغلفة بالصحف في حاويات أو صناديق صغيرة. وعلى طول الطريق، قد يواجهون الهيبيين المعادين لهم. المنتج الحمضي: لدغة الشرطة – تتطلب هذه المهمة من اللاعبين ترك الحمض في مكان واحد، والذي يكون دائمًا عبارة عن سيارة تحمل علامة واشنطن في مرآب للسيارات في لوس سانتوس. سيقوم رجال الشرطة بنصب كمين للاعب، وعليهم التهرب من المستوى المطلوب لتسليم المنتج في موقع بديل. المنتج الحمضي: المخبأ – في هذه المهمة، يحتاج اللاعبون إلى تسليم الحمض إلى خمسة مواقع تسليم مختلفة وإخفاء المنتجات في واحد من ثلاثة مواقع محتملة عند كل عملية تسليم. قد يواجه اللاعبون أيضًا مراقبة الشرطة السرية أثناء هذه المهمة.

بالإضافة إلى المكافآت المالية المضاعفة لمهمات بيع Acid Lab، يتمتع أصحاب Acid Lab أيضًا بفرصة الفوز بسيارة Grotti Stinger GT باعتبارها سيارة الأسبوع على منصة GTA Online. مع هذه المكافآت والخصومات، يتمتع لاعبو GTA Online بالكثير من الفرص لكسب المال والاستمتاع بالمحتوى الجديد في اللعبة.

المصادر: Rockstar Games</