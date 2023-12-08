KAIST تتعاون مع Rocket Lab في مهمة إطلاق الأقمار الصناعية

أعلن المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا KAIST عن تعاونه مع Rocket Lab USA لإطلاق القمر الصناعي NeonSat-1 لرصد الأرض. ستشهد الشراكة أن القمر الصناعي التابع لـ KAIST سيكون بمثابة الحمولة الأساسية في مهمة مشاركة الرحلات الإلكترونية مع القمر الصناعي لنظام الشراع الشمسي المركب المتقدم (ACS3) التابع لناسا. ومن المقرر أن يتم الإطلاق في النصف الأول من عام 2024 من مجمع الإطلاق 1 التابع لشركة Rocket Lab في نيوزيلندا.

القمر الصناعي NeonSat-1 هو قمر صناعي بصري عالي الدقة سيتم نشره كعرض تقني لبرنامج كوكبة الأقمار الصناعية الصغيرة NEONSAT التابع لـ KAIST. يهدف هذا البرنامج إلى إنشاء كوكبة مستقبلية لرصد الأرض لأغراض المراقبة والتصوير المتقدمة. سيلعب الإطلاق الناجح لـ NeonSat-1 دورًا حاسمًا في التحقق من قدرات البرنامج.

أعرب بيتر بيك، الرئيس التنفيذي لشركة Rocket Lab، عن سعادته بالتعاون ونشاط الإطلاق المتزايد في عام 2024. وسلط الضوء على مرونة وكفاءة مهام مشاركة الرحلات الإلكترونية الخاصة بـ Rocket Lab في توفير فرص الإطلاق في غضون مهلة قصيرة.

أكد جاي هونغ هان، المدير العام لمركز أبحاث تكنولوجيا الأقمار الصناعية (SaTReC) في المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا، على أهمية الشراكة مع Rocket Lab، مشيرًا إلى ترقب المؤسسة لإطلاق ناجح للقمر NeonSat-1، والذي يمثل بداية القمر الصناعي الصغير. برنامج كوكبة.

بالإضافة إلى خدمات الإطلاق التي تقدمها Rocket Lab، ستستخدم KAIST أيضًا نظام فصل الأقمار الصناعية MLB الخاص بـ Rocket Lab، مما يوضح أيضًا استراتيجية أنظمة الفضاء المتكاملة رأسيًا الخاصة بـ Rocket Lab.

تقدم Rocket Lab، الشركة الرائدة عالميًا في خدمات الإطلاق وأنظمة الفضاء، مركبة الإطلاق Electron، المعروفة بعمليات إطلاقها المتكررة، وقد سلمت أكثر من 171 قمرًا صناعيًا إلى المدار للشركاء التجاريين والحكوميين. وتقوم الشركة أيضًا بتطوير نيوترون، وهي مركبة إطلاق متقدمة قابلة لإعادة الاستخدام مصممة لنشر الكوكبات والمهام بين الكواكب.

يمثل التعاون بين KAIST وRocket Lab تطورًا كبيرًا في استكشاف الفضاء وقدرات مراقبة الأرض، مما يتيح تقدم التكنولوجيا والبحث العلمي.