يؤدي ذوبان التربة الصقيعية إلى إطلاق الكربون في المحيط المتجمد الشمالي

كشفت دراسة رائدة أن المحيط المتجمد الشمالي يطلق كمية من الكربون في الغلاف الجوي تفوق قدرته على امتصاصها. يسلط هذا الاكتشاف الضوء على التأثير المقلق لذوبان التربة الصقيعية والجريان السطحي الغني بالكربون من نهر ماكنزي في كندا.

لقد أدرك العلماء منذ فترة طويلة أن المحيط المتجمد الشمالي يمثل مخزنًا حيويًا للكربون، حيث يمتص ما يصل إلى 180 مليون طن متري من الكربون سنويًا. ومع ذلك، توضح الدراسة الجديدة أن المنطقة تشهد الآن خللاً في توازن الكربون بسبب تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري. ومع ارتفاع درجات الحرارة، واجه نهر ماكنزي ودلتاه ذوبانًا وذوبانًا متسارعًا، مما تسبب في تغييرات كبيرة في الممرات المائية والمناظر الطبيعية.

لفهم مدى هذه المشكلة، استخدم الباحثون نموذجًا بيوجيوكيميائيًا عالميًا متطورًا للمحيطات يسمى ECCO-Darwin. تم تطوير هذا النموذج من قبل مختبر الدفع النفاث التابع لناسا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهو يحاكي تصريف المياه العذبة ومحتواها من الكربون والنيتروجين والسيليكا من عام 2000 إلى عام 2019.

وكانت النتائج مثيرة للقلق. ووجدت الدراسة أن تصريف ثاني أكسيد الكربون في نهر ماكنزي أدى إلى إطلاق كميات كبيرة من الغازات في جنوب شرق بحر بوفورت، وهو ما يتجاوز قدرة المحيط على امتصاص الكربون. وأدى ذلك إلى إطلاق صافي سنوي قدره 0.13 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل انبعاثات 28,000 ألف سيارة تعمل بالبنزين. ومن المثير للاهتمام أن إطلاق ثاني أكسيد الكربون كان أكثر وضوحًا خلال الأشهر الأكثر دفئًا عندما كان تصريف الأنهار مرتفعًا وكان الجليد البحري في حده الأدنى.

وبينما تركز هذه الدراسة على منطقة معينة، فإنها تلقي الضوء على التغيرات البيئية الأوسع التي تحدث في المحيط المتجمد الشمالي. يتكون ما يقرب من نصف المحيط المتجمد الشمالي من المياه الساحلية حيث تلتقي الأرض بالبحر، مما يجعل نتائج هذا البحث حاسمة لفهم دورة الكربون في القطب الشمالي. وشدد المؤلف الرئيسي كليمنت بيرتين على أهمية نموذجهم في تقييم مساهمة الأنهار والأطراف الساحلية في هذه الدورة المعقدة.

يشكل ذوبان التربة الصقيعية وما يترتب على ذلك من إطلاق الكربون في المحيط المتجمد الشمالي تهديدًا كبيرًا لتوازن الكربون الدقيق على كوكبنا. ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة العالمية، فمن الضروري أن نتعامل مع هذه التغيرات البيئية ونعمل على إيجاد حلول للتخفيف من انبعاثات الكربون في هذه المنطقة المعرضة للخطر.