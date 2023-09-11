تركز شركة Baffle Inc. على أمن البيانات لسد الفجوات في السوق

Baffle Inc. هي شركة تهدف إلى معالجة الثغرات في سوق حماية البيانات من خلال التركيز على العنصر الأساسي للأمن: البيانات نفسها. في حين أن أساليب الأمان التقليدية قد وفرت زوايا مختلفة لحماية البيانات، فإن Baffle يتبع نهجًا مختلفًا من خلال تأمين البيانات على مستوى السجل. وهذا يعني أنه حتى في حالة حدوث انتهاك، تظل البيانات محمية من خلال التشفير أو الترميز.

تاريخيًا، ركزت استراتيجيات حماية البيانات على تأمين البيانات أثناء عدم النشاط، خاصة عندما تكون مراكز البيانات معرضة للخطر. ومع ذلك، مع ظهور مراكز البيانات السحابية الآمنة، تغير مشهد التهديدات. أدرك بافل هذا التحول وحدد فجوة في حدود الحماية. لم يقدم أي بائع قاعدة بيانات حلاً لتأمين البيانات المستخدمة أو الموجودة في الذاكرة.

يتغلب نهج Baffle أيضًا على التحديات المرتبطة بطرق التشفير التقليدية، والتي يمكن أن تكون مرهقة وتؤدي إلى احتكاك تشغيلي. تتكامل الشركة بسلاسة مع خدمات ترحيل البيانات مثل AWS Database Migration Service لضمان تشفير البيانات أثناء النقل إلى السحابة. تضمن عملية التشفير الشامل هذه حماية البيانات من لحظة مغادرتها المصدر حتى وصولها إلى السحابة.

بالإضافة إلى ذلك، يسهل Baffle التحليل الآمن للبيانات في السحابة، وهو أمر ضروري للمؤسسات التي تسعى إلى تسخير قوة بياناتها. أصبحت أدوات التحليلات المستندة إلى السحابة شائعة بشكل متزايد، وتدرك Baffle الحاجة إلى حماية البيانات أثناء الترحيل مع السماح بتحليلها في السحابة. يقدم حل Baffle ثلاثة خيارات للتحويل: التشفير، والترميز، والإخفاء، اعتمادًا على حالة الاستخدام النهائية.

بشكل عام، تقوم شركة Baffle Inc. بسد الفجوات في سوق حماية البيانات من خلال التركيز على تأمين البيانات نفسها. ويضمن نهجهم بقاء البيانات محمية طوال دورة حياتها، بما في ذلك أثناء الترحيل والتحليل السحابي. من خلال منهجيتها المبتكرة، تهدف Baffle إلى توفير أمان بيانات شامل للمؤسسات في مشهد الأمن السيبراني سريع التطور.

المصدر: SiliconANGLE [لم يتم تقديم عنوان URL]