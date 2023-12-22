دراسة تتحدى الحكمة التقليدية بشأن انبعاثات غاز الميثان في القطب الشمالي

لقد قلبت دراسة رائدة أجرتها جامعة براون التفكير التقليدي فيما يتعلق ببحيرات القطب الشمالي وتأثيرها على انبعاثات غاز الميثان في الغلاف الجوي. وفي حين أشارت التقديرات السابقة إلى أن هذه البحيرات كانت مسؤولة عن 40% من انبعاثات غاز الميثان، تكشف الدراسة أن الرقم الفعلي أقرب إلى 3%. وحقق الباحثون هذه النتائج من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية المتقدمة وتكنولوجيا التصوير الجوي المقدمة من وكالة ناسا، والتي مكنتهم من الحصول على فهم أكثر شمولاً لحجم وانتشار هذه المسطحات المائية التي لم يتم رسم خرائط لها سابقًا.

الكشف عن نهج جديد لرسم خرائط الميثان

بالإضافة إلى تحدي الافتراضات السائدة، قدمت الدراسة أيضًا تقنية رائدة لرسم خرائط الميثان. تسمح هذه الطريقة المبتكرة بتحديد أكثر دقة لمصادر الميثان في جميع أنحاء العالم، مما يعد بتعزيز دقة القياس والتنبؤات المتعلقة بانبعاثات الميثان. وشدد الباحث الرئيسي إيثان د. كيزيفات على الأهمية المفرطة للبحيرات الصغيرة من حيث انبعاثات غاز الميثان، حيث أن لها تأثيرًا كبيرًا بشكل غير متناسب لكل وحدة مساحة على الرغم من أنها تشكل جزءًا صغيرًا نسبيًا من المناظر الطبيعية.

فعالية الميثان في أزمة الاحتباس الحراري

إن الآثار المترتبة على هذه الدراسة بعيدة المدى، لا سيما بالنظر إلى قوة الميثان كغاز دفيئة في سياق ظاهرة الاحتباس الحراري. تعد انبعاثات الميثان أكثر تأثيرًا بحوالي 25 مرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ومع تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري في القطب الشمالي، يتزايد انبعاث غاز الميثان بسبب ذوبان الأنهار الجليدية. علاوة على ذلك، يؤكد البحث على الدور المهم للأنشطة البشرية في انبعاثات غاز الميثان، والتي تتعلق في المقام الأول بإنتاج الوقود الأحفوري، والممارسات الزراعية، وإدارة النفايات.

الجهود المبذولة لمكافحة انبعاثات غاز الميثان

وفي استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن الدور الذي يلعبه الميثان في تغير المناخ، حددت الأمم المتحدة هدفا لخفض انبعاثات الميثان بنسبة 45٪ قبل عام 2030. وعلى نحو مماثل، نفذت وكالة حماية البيئة لوائح تهدف إلى خفض انبعاثات الميثان بنسبة 80٪ بشكل مبهر. في انبعاثات غاز الميثان من عام 2024 إلى عام 2038. وتشمل هذه التدابير القضاء على حرق الغاز في منشآت النفط والغاز وتنفيذ بروتوكولات مراقبة أكثر صرامة لاكتشاف وتخفيف تسربات غاز الميثان في مواقع الآبار. وتوفر الحلول المبتكرة الإضافية، مثل تطوير النظام الكيميائي الضوئي لاستئصال الميثان (MEPS) من قبل جامعة كوبنهاجن، إمكانيات واعدة لتفكيك غاز الميثان باستخدام تكنولوجيا المفاعل الضوئي.