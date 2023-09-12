بورشه 911 كاريرا تي: تجربة قيادة نقية وخفيفة الوزن

تعود سيارة Porsche 911 Carrera T إلى جيل 992 لتقدم تجربة قيادة خاصة ونقائية. مستوحاة من سيارة 1968 T خفيفة الوزن لعام 911، تم وضع Carrera T بين طرازي Carrera وCarrera S القياسيين. ويتميز بميزات موجهة نحو الأداء مخصصة عادةً لطرز 911 الأعلى.

يعمل محرك Carrera T بمحرك سداسي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني مزدوج سعة 3.0 لتر بقوة 379 حصانًا و331 رطلًا من عزم الدوران. ويقترن بصندوق تروس يدوي من سبع سرعات بشكل قياسي، مع خيار ناقل حركة أوتوماتيكي PDK من ثماني سرعات. تزن سيارة Carrera T حوالي 100 رطل أقل من سيارة Carrera القياسية بفضل إجراءات توفير الوزن مثل تقليل عزل الصوت، وحذف المقعد الخلفي (الذي يمكن إضافته مرة أخرى دون أي تكلفة)، والزجاج خفيف الوزن، وبطارية أصغر.

تأتي كاريرا تي مجهزة بنظام التعليق النشط PASM المضبوط رياضيًا من بورشه، وترس تفاضلي خلفي محدود الانزلاق موجه لعزم الدوران، ونظام عادم رياضي نشط. كما تتميز بمجموعة متدرجة من العجلات مقاس 20 و21 بوصة، وحزمة Sport Chrono، وتوجيه اختياري للمحور الخلفي. يتميز المظهر الخارجي بزخرفة باللون الرمادي العقيق والشارات الجانبية.

داخل المقصورة، توفر كاريرا T أسلوبًا لا معنى له مع مقاعد رياضية وخيار مقاعد قابلة للتعديل بـ 18 وضعًا أو دلاء كربونية كاملة. في حين أن جهود تقليل الوزن تجعل المقصورة أكثر ضجيجًا، تظل Carrera T سائقًا يوميًا لطيفًا مع قيادة مريحة وسهولة في المناورة في حركة المرور.

على الطريق، توفر كاريرا T أداءً مبهجًا مع سرعة تصل إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 4.3 ثانية مع ناقل الحركة اليدوي أو 3.8 ثانية مع PDK. يسمح هيكلها الرائع وتوجيهها الدقيق وقلة الانتفاخ بالدقة الجراحية والثقة في الأقسام الفنية، مما يجعلها ممتعة للغاية على الطرق الملتوية.

في حين أن سيارة كاريرا تي قد لا تصل إلى القدرات التي تركز على المسار في طرازات بورشه جي تي، إلا أنها توفر سهولة الوصول والإثارة على الطريق الصحيح. بفضل بنيتها خفيفة الوزن وميزات الأداء، توفر كاريرا تي تجربة قيادة خالصة لعشاقها.

المصادر: أخبار السيارات، سيارات بورش أمريكا الشمالية