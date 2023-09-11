30XX: تحية جديرة إلى ميجا مان X

ربما تكون شركة Capcom قد خفضت إنتاجها من الألعاب الجديدة في سلسلة Mega Man، لكن Battery Staple Games تحافظ على روح السلسلة حية بإصدارها الأخير، 30XX. تعتمد لعبة roguelite هذه على سابقتها، 20XX، مما يوفر تحسينًا شاملاً وتكريمًا جديرًا للعبة Mega Man X المحبوبة.

تتبع طريقة اللعب في 30XX قالب سلسلة Mega Man X الكلاسيكية. يركض اللاعبون ويطلقون النار عبر ثمانية مستويات ذات طابع خاص، وينتهي كل منها بقتال رئيس صعب. وعلى طول الطريق، يقومون بجمع أسلحة وقدرات جديدة بعد هزيمة كل زعيم. ومع ذلك، فإن التطور الفريد في 30XX هو أن المستويات يتم إنشاؤها من الناحية الإجرائية، مما يوفر تجربة مختلفة مع كل جولة. هناك أيضًا العديد من الترقيات المتاحة للمساعدة في تحقيق التوازن بين الاحتمالات. يمكن للاعبين الاختيار بين شخصيتين قابلتين للعب، Ace وNina، اللتين تعكسان الشخصيات الشهيرة Zero وX من سلسلة Mega Man X.

إحدى الميزات البارزة في 30XX هي أدوات التحكم السلسة والمستجيبة. يعد هذا المستوى من الدقة أمرًا بالغ الأهمية في لعبة تعتمد بشكل كبير على المهارة والدقة. على الرغم من الحركة السريعة، تحافظ اللعبة على معدلات إطارات ثابتة وتقنية حركة تبدو رائعة. تتميز الشخصيات بالمرونة ويمكنها التغلب على العقبات الدقيقة بسهولة.

خلال كل مرحلة، يمكن للاعبين اكتشاف "Augs" التي تعزز قدرات شخصياتهم طوال مدة الجري. تتراوح هذه أغسطس من زيادة ناتج الضرر إلى توفير الدروع التي تمتص الضرر. مع ما يقرب من 240 أغسطس للاكتشاف، هناك فرصة كبيرة للاعبين لتجربة أنواع البناء المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين العثور على "النوى"، وهي قطع درع تمنح قدرات جديدة، مثل القفزات المزدوجة أو التمريرات القصيرة. تصبح هذه ضرورية للبقاء على قيد الحياة في المراحل اللاحقة من اللعبة.

عندما يخسر اللاعبون حتماً الجولة، فإنهم يعودون إلى المركز ويمكنهم إنفاق العملة المسماة Memoria على الترقيات الدائمة. تتراوح هذه الترقيات من تحسين صحة البداية والطاقة إلى الحصول على خيارات مستوى إضافية بعد هزيمة الزعيم. يقوم نظام التقدم التلوي هذا بتسوية ساحة اللعب ويضيف هدفًا آخر يسعى اللاعبون لتحقيقه.

تقدم 30XX وضعًا جديدًا يسمى Mega Mode، والذي يقدم تجربة منصات أكثر تقليدية. في حين أن المستويات لا تزال يتم إنشاؤها بشكل عشوائي، فإن المحاولات اللاحقة بعد الفشل تسمح للاعبين بالمرور عبر نفس المرحلة في كل مرة. تتيح هذه الميزة للاعبين التدرب على تخطيطات المستويات وتعلمها، مما يجعلها أكثر ملاءمة لأولئك الذين يفضلون تجربة أقل عشوائية.

بالإضافة إلى تجربة اللاعب الفردي، تقدم 30XX وضعًا تعاونيًا لكل من الأريكة ومتعددة اللاعبين عبر الإنترنت. في حين أن الأداء قد يتعرض لضربة طفيفة، فإن متعة الحصول على شخصية إضافية لجمع الأشياء الجيدة وهزيمة الزعماء تفوق أي انتكاسات بسيطة. يوجد أيضًا وضع مجتمعي حيث يمكن للاعبين الاستمتاع بالمستويات التي صممها زملاؤهم من اللاعبين، مما يوفر محتوى إضافيًا وإمكانيات لا حصر لها.