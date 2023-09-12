ينضم قائد Meta السابق إلى وكالة Reunion لتجربة العلامة التجارية كشريك إبداعي

أعلنت شركة Reunion، وهي وكالة لتجربة العلامات التجارية الناشئة، أن أولي بيستون، القائد السابق لـ APAC Metaverse في Meta، قد انضم إلى الشركة كشريك إبداعي. يتمتع Beeston بخبرة كبيرة في تطوير صناعة الأفلام التقليدية، والإنتاج الافتراضي، وVR، وWebXR، وAR، والمحتوى ذي العلامات التجارية للعلامات التجارية الرائدة مثل Hyundai، وCadbury، وAdore Beauty، وOculus الخاصة بشركة Meta.

قبل توليه منصبه في Meta، عمل Beeston كمساعد ACD في Clemenger BBDO، حيث ساهم في حملات بارزة لشركة V Energy، وTourism Tasmania، وEclipse، وCampbell Arnott's، وTAB.

أعرب الفريق في Reunion عن سعادته بانضمام Beeston إلى الوكالة، مسلطًا الضوء على أن سجله الحافل يتوافق تمامًا مع تركيزهم القائم على البيانات والمرتكز على العملاء. صرح الرئيس التنفيذي المشارك جاستن هند قائلاً: "يعكس سجله الحافل التزامنا بالاستراتيجيات القائمة على البيانات والمبادرات التي تركز على العملاء".

أعرب بيستون عن حماسه للانضمام إلى Reunion، مشيرًا إلى أن نهج الوكالة المرتكز على العملاء والمرتكز على البيانات مناسب تمامًا للاحتياجات المتطورة للجماهير الحديثة. وقال: "يسعدني الانضمام إلى فريق القيادة في Reunion وحريص على الانخراط في صياغة الأفكار التي لا تجذب الانتباه فحسب، بل تؤدي أيضًا إلى مشاركة هادفة للجماهير والعلامات التجارية على قدم المساواة."

تم تأسيس شركة Reunion على يد جاستن هند وستيفن نولز، اللذين يتمتعان بخبرة واسعة في مجال تسويق الأداء واستشارات التحول الرقمي. إنهم يهدفون إلى الشراكة مع العملاء الطموحين الذين يتطلعون إلى تعزيز إمكانية الوصول إلى علامتهم التجارية والمشاركة عبر جميع نقاط الاتصال والقنوات.

مصادر: [المصدر ١، المصدر ٢]

التعاريف:

1. Metaverse: مساحة مشتركة افتراضية جماعية تم إنشاؤها من خلال التقارب بين الواقع المادي المعزز فعليًا والواقع الافتراضي المستمر جسديًا.

2. APAC: منطقة آسيا والمحيط الهادئ، في إشارة إلى المنطقة التي تضم دولًا في شرق آسيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا.

3. ACD: مساعد المدير الإبداعي، وهو دور في وكالات الإعلان والتسويق يتضمن الإشراف على العملية الإبداعية وتوجيهها.

4. Clemenger BBDO: وكالة إعلانات مقرها أستراليا ولها حضور عالمي، وتقدم خدمات في مجال الإبداع والعلامات التجارية والتسويق الرقمي.

5. Oculus: علامة تجارية لسماعات الواقع الافتراضي تم تطويرها وتصنيعها بواسطة شركة Meta، المعروفة سابقًا باسم Facebook Technologies.

مصادر:

– [المصدر 1]

– [المصدر 2]