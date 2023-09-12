تعلن شركة Apple عن عناوين الألعاب الرئيسية القادمة إلى iPhone

عرض حدث iPhone الأخير لشركة Apple بعض الأخبار المثيرة للاعبين، حيث أعلن عملاق التكنولوجيا أن عناوين الألعاب الكبيرة مثل Resident Evil 4 Remake وResident Evil Village وDeath Stranding وAssassin's Creed Mirage وThe Division Resurgence ستكون متاحة على iPhone 15 Pro في وقت لاحق من هذا العام وفي أوائل عام 2024.

بفضل ظهور الألعاب السحابية، أصبح من الممكن الآن لعب ألعاب الكمبيوتر ووحدات التحكم على الأجهزة المحمولة. ومع ذلك، نظرًا لأنه يتم بث هذه الألعاب على الهاتف، يعتمد اللاعبون على سرعات الإنترنت للحصول على تجربة لعب سلسة. لقد جعلت أحدث أنواع السيليكون من Apple، مثل شرائح M1 وM2، ممارسة الألعاب على أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بها أكثر جدوى، وقد أظهرت الشركة سابقًا قدراتها في الكلمات الرئيسية. ومع ذلك، كان مطورو الألعاب مترددين في تبني ادعاءات شركة Apple بتقديم الطعام للاعبين على أجهزة Mac. من ناحية أخرى، يتمتع iPhone بقاعدة مستخدمين كبيرة تمارس الألعاب بنشاط، مما يجعله منصة جذابة لإصدارات AAA.

يعد التوفر المرتقب للعناوين الرئيسية مثل Assassin's Creed Mirage، المقرر إطلاقه على وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر في الخامس من أكتوبر، وعلى iPhone في أوائل عام 5، بمثابة علامة فارقة. ومع الأجهزة الطرفية مثل وحدة التحكم Kishi من Razer، والتي تعمل على تحسين تجربة الألعاب على الأجهزة المحمولة، سيكون لدى اللاعبين طريقة سلسة للاستمتاع بهذه الألعاب على هواتفهم. ومن المقرر أيضًا إطلاق ألعاب Resident Evil وDeath Stranding على iPhone 2024 Pro وPro Max في وقت لاحق من هذا العام.

بشكل عام، يمثل إعلان Apple خطوة كبيرة نحو جلب تجارب ألعاب وحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي إلى الأجهزة المحمولة. مع الاهتمام المتزايد بالألعاب على الهواتف الذكية، يمكن للاعبين أن يتطلعوا إلى الاستمتاع ليس فقط بعروض الألعاب المحمولة المعتادة ولكن أيضًا بإصدارات AAA عالية الجودة على أجهزة iPhone الخاصة بهم.

مصادر:

– آش باريش، مراسل ذو خبرة في ألعاب الفيديو – كوتاكو