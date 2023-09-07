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لعبة Resident Evil 4 Remake تحصل على سعر مخفض على Steam

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 7، 2023
لعبة Resident Evil 4 Remake تحصل على سعر مخفض على Steam

حصلت النسخة الجديدة من Resident Evil 4 التي طال انتظارها على تخفيض في الأسعار على Steam، مما يجعلها في متناول محبي لعبة الرعب الكلاسيكية. تم إصدار هذه النسخة المعدلة من لعبة 2005 في وقت سابق من هذا العام على وحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي، وقد تمت الإشادة بها لحفاظها على النسخة الأصلية مع إضافة حركة جديدة ومثيرة.

تقدم Fanatical حاليًا تخفيضات على كل من الإصدارين القياسي والفاخر من Resident Evil 4. يتضمن الإصدار Deluxe Edition، بسعر 49.28 جنيهًا إسترلينيًا، حزمة DLC إضافية تتميز بتنوع أزياء الشخصية الرئيسية، ليون إس كينيدي، وأسلحة إضافية. تتضمن الحزمة أيضًا ملحقًا للنظارات الشمسية لليون وخريطة كنز توسعية لتعزيز اللعب.

يقدم الإصدار القياسي، بسعر 42.99 جنيهًا إسترلينيًا، اللعبة الأساسية المُعاد تصميمها، والتي لا تزال توفر حملة ضخمة وغامرة. يلعب اللاعبون دور ليون إس كينيدي، وهو عميل حكومي أمريكي يقاتل في قرية إسبانية تعاني من تفشي غامض.

حصل كلا الإصدارين من Resident Evil 4 Remake على تقييمات إيجابية لإعادة إنشائهما لتسلسلات اللعبة الأصلية التي لا تنسى، مثل معركة Water Room المكثفة، والمواجهات مع أعداء هائلين مثل الدكتور سلفادور الذي يستخدم المنشار، والمواجهات مع جيش ليون القديم. القائد كراوسر.

مع اقتراب عيد الهالوين، حان الوقت الآن للغوص في عالم Resident Evil 4 وتجربة الرعب والإثارة التي جعلت اللعبة كلاسيكية. لا تفوت هذا العرض المخفض لتنغمس في لعبة رعب البقاء المثيرة هذه.

مصادر:
- متعصب

By غابرييل بوتا

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