العلماء يكررون تجربة الفكر الكمي باستخدام قطرات مرئية

نجح علماء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في إعادة إنشاء تجربة فكرية كمومية شهيرة باستخدام وسائل كلاسيكية، مما سلط ضوءًا جديدًا على السلوك الغامض للجسيمات الكمومية. تستكشف التجربة، المعروفة باسم "اختبار القنبلة الكمومية"، مفهوم التشابك الكمي وتقترح أن الجسيمات يمكنها اكتشاف الأشياء دون التفاعل الجسدي معها.

تقليديًا، تمت دراسة هذه التجربة رياضيًا لإثبات الطبيعة المتناقضة لميكانيكا الكم. ومع ذلك، يدعي الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أنهم قاموا بتكرار النتائج باستخدام بيئة أكثر تقليدية: حمام مملوء بزيت السيليكون. ومن خلال تتبع مسارات قطرات الزيت الصغيرة في الحمام، تمكن الفريق من ملاحظة سلوك مشابه لسلوك الجسيمات الكمومية.

يمكن أن يكون للنتائج آثار مهمة على فهمنا لنظرية الكم. وتدعم التجربة نظرية القياس الخالي من التفاعل، والتي تشير إلى أن الجسيمات الكمومية قادرة على اكتشاف الأجسام في مسارات لم تسلكها من قبل. بالإضافة إلى ذلك، قد تقدم الدراسة دليلاً على نظرية الموجة التجريبية، التي تقترح أن السلوك الكمي للجسيم يسترشد بموجته التجريبية الفيزيائية بدلاً من موجة إحصائية من الحالات المحتملة.

وعلى الرغم من استخدام الوسائل الكلاسيكية، لاحظ الباحثون نتائج مماثلة إحصائيًا للتجارب الكمومية السابقة. أظهرت قطرات الزيت سلوكًا شبيهًا بالكم من خلال التفاعل مع هيكل القنبلة بطريقة دفعتها بعيدًا عنه. تشير هذه الملاحظة إلى أن الأنظمة الكلاسيكية يمكن أن تظهر سلوكًا كان يُعتقد سابقًا أنه فريد من نوعه في العالم الكمي.

أهمية هذه النتائج لا تضيع على المجتمع العلمي. علق عالم الفيزياء النظرية ماتيو لابوس، الذي لم يشارك في الدراسة، على الطبيعة المفاجئة للنتائج، مشيرًا إلى أنها تساعد في التمييز بين ما هو خاص بالأنظمة الكمومية وما هو غير ذلك.

في حين أن التجربة باستخدام القطرات المرئية لا يمكن أن تحل محل تعقيدات الجسيمات الكمومية الحقيقية، إلا أنها بمثابة خطوة مهمة نحو المزيد من كشف أسرار العالم الكمي. ومن خلال سد الفجوة بين العوالم الكمومية والكلاسيكية، يقترب العلماء من الفهم الشامل لنظرية الكم وتطبيقاتها.