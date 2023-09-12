يمكن التنصت على حركة مرور Wi-fi باستخدام معلومات تكوين الشعاع

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من سنغافورة والصين أن أنظمة الواي فاي الحديثة تنقل معلومات تكوين الشعاع (BFI) في نص عادي، مما يجعلها عرضة للتنصت. BFI هي آلية ردود فعل تسمح لنقطة الوصول (AP) بتحسين الإشارة بين نقطة الوصول وأجهزة المستخدم.

وطور الباحثون هجومًا يسمى WiKi-Eve، سمي على اسم المهاجم النظري Eve، والذي يمكن تنفيذه باستخدام أي واجهة شبكة قياسية يمكن وضعها في وضع "المراقبة". يبدأ الهجوم بالحصول على عنوان MAC الخاص بالضحية، والذي يمكّن المهاجم بعد ذلك من الحصول على عنوان IP الخاص بالضحية وبدء هجوم WiKi-Eve.

أثناء الهجوم، يقوم المهاجم باستمرار بتسجيل عينات BFI في إطارات Wi-fi من الضحية أثناء النافذة الزمنية لكتابة كلمة مرور الضحية. يمكن بعد ذلك ربط هذه السلسلة الزمنية من عينات BFI بكلمة مرور الضحية المستخدمة للوصول إلى الخدمة. على سبيل المثال، عندما يتصل الضحية بـ WeChat، يتم إرسال كلمة المرور الخاصة به في وقت مبكر من التفاعل.

قام الباحثون بتطبيق إطار التعلم التنافسي على عينات النص الواضح من BFI في محاولة لاستخراج الأسرار من الاتصالات المشفرة. وأظهرت نتائج اختباراتهم أن WiKi-Eve حققت دقة استدلال بنسبة 88.9 بالمائة لضغطات المفاتيح الفردية وما يصل إلى 65.8 بالمائة من أعلى 10 دقة لسرقة كلمات المرور لتطبيقات الهاتف المحمول مثل WeChat.

أجرى هذا البحث أكاديميون من جامعة هونان الصينية، وجامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، وجامعة فودان في الصين.

مصادر: arXiv