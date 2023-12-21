اكتشف الباحثون طفرة في الحوسبة الموفرة للطاقة

حقق فريق من الباحثين من جامعة كيل تقدما كبيرا في تطوير أجهزة كمبيوتر موفرة للطاقة مستوحاة من الدماغ البشري. ومن خلال دراسة مبادئ معالجة المعلومات البيولوجية، حدد الفريق الآليات الرئيسية والمواد الجديدة التي يمكن أن تحدث ثورة في الأنظمة الإلكترونية.

تقليديا، تعالج أجهزة الكمبيوتر المعلومات بشكل تسلسلي، بينما يعالج الدماغ المعلومات بشكل متوازي وديناميكي. يؤدي هذا الاختلاف الأساسي إلى أن يكون الدماغ أسرع بكثير وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة في مهام مثل التعرف على الأنماط. ويهدف الباحثون إلى محاكاة قدرات المعالجة في الدماغ من خلال تصميم مكونات إلكترونية وبنى حاسوبية تعمل بشكل مشابه لشبكة الخلايا العصبية والمشابك العصبية في أدمغتنا.

وينصب تركيز البحث على تطوير المواد التي تظهر سلوكًا ديناميكيًا، مشابهًا للبنية ثلاثية الأبعاد للدماغ. ومن خلال السماح بتغيير ترتيب الذرات والجزيئات في هذه المواد، أنشأ الباحثون مستوى من اللدونة اللازمة لعمليات التعلم والذاكرة. لقد حددوا سبعة مبادئ أساسية يجب أن تفي بها أجهزة الكمبيوتر لمحاكاة قدرات معالجة المعلومات في الدماغ.

وفي حين أن المواد التي تم تطويرها تفي بالعديد من هذه المبادئ، إلا أن الباحثين يعترفون بأن المادة "النهائية" التي تلبي جميع المتطلبات بالكامل لم يتم اكتشافها بعد. ومع ذلك، فإن الجمع بين هذه المواد والتقنيات الحالية يفتح إمكانيات جديدة تتجاوز حدود تكنولوجيا السيليكون التقليدية.

النتائج التي توصل إليها فريق البحث لها آثار كبيرة على الصناعات والمجتمع مع استمرار زيادة الطلب على الطاقة الحاسوبية. إن استراتيجيات مثل تصغير الإلكترونيات تصل إلى حدودها التقنية، مما يجعل تطوير حلول الحوسبة الموفرة للطاقة أولوية. ومن خلال الاستفادة من معالجة المعلومات المستوحاة بيولوجيًا، يمكن لهذه التقنيات المتقدمة أن تمهد الطريق لآفاق جديدة في مجال الحوسبة.

أحد الاكتشافات البارزة التي توصل إليها فريق البحث يتضمن سلوك شبكات حبيبية خاصة مصنوعة من جزيئات الفضة والذهب النانوية. عندما يتم تطبيق إشارة كهربائية، تظهر هذه الشبكات توازنًا بين الاستقرار والتغيرات السريعة في التوصيل، على غرار أهمية الدماغ بين اللدونة والاستقرار. وأظهر الفريق أيضًا القدرة على تغيير مسارات الشبكة باستخدام جسيمات أكسيد الزنك النانوية والخيوط المعدنية المشكلة كهروكيميائيًا، مما يعرض إمكانات هذه المواد للحوسبة الشبيهة بالدماغ.

ومن خلال فهم المبادئ الأساسية للدماغ وتطوير مواد مبتكرة، وضع الباحثون الأساس لعصر جديد من الحوسبة الموفرة للطاقة. ومع التقدم المستمر في هذا المجال، يمكننا أن نتوقع أجهزة كمبيوتر لا تتطابق فقط مع قدرات المعالجة للدماغ البشري بل تتفوق عليها.