فهم تأثير أدوات التعاون على الابتكار في مكان العمل الرقمي

أصبحت أدوات التعاون مثل Slack وTeams ضرورية في مكان العمل الرقمي، مما يسمح للفرق بالتواصل والعمل معًا عن بعد. ومع ذلك، فإن دراسة جديدة أجرتها MIT Sloan Management Review تسلط الضوء على أهمية فهم كيف يمكن أن تؤثر الاختيارات التي يتم اتخاذها ضمن هذه الأدوات على الابتكار.

وجدت الدراسة أن قرار إنشاء مجموعة خاصة أو مجموعة عامة من خلال أدوات التعاون يمكن أن يضع الفرق على مسارات مختلفة نحو الابتكار. وفقاً لويتسك فان أوش، الأستاذ المشارك في جامعة ولاية ميشيغان، فإن الاختيار بين القنوات العامة والخاصة يمكن أن يكون له آثار مهمة على النتائج الإبداعية التي تنتجها الفرق.

لقد وجد أن التعاون في القنوات العامة أكثر صلة بالإبداع التنموي، والذي يتضمن الجمع بين المفاهيم الحالية أو توسيعها لإنتاج نتائج جديدة. ومن ناحية أخرى، فإن الإبداع التخريبي، الذي يتضمن إعادة تعريف المشكلات لإيجاد حلول جديدة، من المرجح أن ينشأ من المجموعات التي تجعل الاتصالات خاصة.

ومع ذلك، تشير الدراسة أيضًا إلى أن عدم التوافق بين هذه المسارات يمكن أن يؤدي إلى توقف الإبداع. ومن أجل تعزيز الابتكار، يحتاج المديرون إلى التفكير بشكل استراتيجي والجمع بين الميزات المختلفة لأدوات التعاون مع هياكل الاتصال المناسبة.

تقدم الدراسة ثلاث نقاط يجب على المديرين مراعاتها:

1. اختر أدوات التعاون التي تسمح بالمساحات العامة والخاصة.

2. ابحث عن طرق لدعم المجموعات الخاصة وجعل المعرفة الموجودة داخل هذه المجموعات متاحة للمنظمة الأوسع.

3. اجمع بين مجموعات مختلفة لإنشاء مسارات متعددة لأنواع مختلفة من الإبداع.

ومن المهم أن يدرك القادة أنه لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع في مجال الابتكار. يؤكد بوركو بولغوركو، الأستاذ المساعد في كلية تيد روجرز للإدارة بجامعة تورنتو متروبوليتان، على الحاجة إلى تمكين المستخدمين من تبني مسارات متعددة للإبداع والاستفادة منها لتعظيم إمكانات القوى العاملة الرقمية.

بشكل عام، يسلط هذا البحث الضوء على أهمية الاختيارات الصغيرة ضمن أدوات التعاون في دفع الابتكار في مكان العمل الرقمي. إن فهم المسارات الفريدة التي توفرها هذه الأدوات للإبداع يمكن أن يساعد المديرين على تعزيز الابتكار وتسخير الإمكانات الكاملة لفرقهم.

المصدر: مجلة MIT Sloan Management Review

التعاريف:

– الإبداع التنموي: الجمع بين المفاهيم الموجودة أو توسيعها لإنتاج نتائج جديدة.

– الإبداع التخريبي: التدمير الإبداعي لشيء أو مشكلة لجلب منظور جديد.

مصادر:

- مراجعة إدارة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا سلون: "التأثير العميق للاختيارات الصغيرة في التعاون الرقمي" - [المصدر]

- ويتسكي فان أوش - كرسي أبحاث كندا في وسائل التواصل الاجتماعي للمؤسسات والتعاون الرقمي في جامعة HEC مونتريال وأستاذ مشارك في جامعة ولاية ميشيغان.

– بوركو بولجوركو – أستاذ مساعد وزميل أبحاث Rogers Cybersecure Catalyst في كلية تيد روجرز للإدارة بجامعة تورونتو متروبوليتان.

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