نظام إلكتروني حيوي يمكن ارتداؤه لشفاء الجروح

طور الباحثون نظامًا إلكترونيًا حيويًا يمكن ارتداؤه لتوصيل العوامل العلاجية التي تستهدف التئام الجروح. يتكون النظام من جهاز ثنائي ميثيل سيلوكسان (PDMS) مطبوع ثلاثي الأبعاد ومتكامل مع لوحة دوائر مطبوعة (PCB) وأنابيب شعرية مملوءة بالهلاميات المائية. يحتوي PCB على تصميمات مختلفة، بما في ذلك تصميم سلكي واثنان يعملان بالبطارية مع ذاكرة مدمجة أو بدونها. يعمل جهاز PDMS كجسر بين موقع الجرح والمكونات الكهربائية، مما يسمح بتوصيل الأيونات والجزيئات الحيوية المشحونة.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت على نماذج الفئران نتائج واعدة. أظهرت الجروح المعالجة بالنظام الإلكتروني الحيوي تحسنًا بنسبة 36% في نسبة M1/M2 مقارنةً بالجروح الخاضعة للتحكم، مما يشير إلى تعزيز إصلاح الجروح. وأظهر النظام الذي يعمل بالبطارية أيضًا القدرة على توصيل الجزيئات الحيوية المشحونة بشكل مستمر لمدة تصل إلى سبع ساعات، مما يظهر إمكانية الإدارة العلاجية على المدى الطويل.

يسمح التصميم المعياري للنظام بسهولة التخصيص وقابلية التوسع، مما يجعله قابلاً للتكيف مع التطبيقات العلاجية المختلفة. يمكن تبادل جهاز PDMS وثنائي الفينيل متعدد الكلور مع مكونات مختلفة، وعملية التصنيع قابلة للتكرار وقابلة للتطوير. يتمتع هذا النظام الإلكتروني الحيوي القابل للارتداء بإمكانية أن يكون جزءًا من منصة توصيل الأدوية القابلة للارتداء ذات الحلقة المغلقة.

تسلط نتائج الدراسة الضوء على فعالية النظام الإلكتروني الحيوي وتوافقه الحيوي في تعزيز التئام الجروح. إن قدرة المنصة على توفير التوصيل المتحكم فيه للعوامل العلاجية مباشرة إلى موقع الجرح يمكن أن تحدث ثورة في مجال العناية بالجروح. هناك حاجة إلى مزيد من البحث والتطوير لتحسين النظام واستكشاف تطبيقاته المحتملة في البيئات السريرية.

(المصدر: التقارير العلمية)