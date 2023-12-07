روبوتات الحمض النووي النانوية الجديدة تظهر نتائج واعدة في التطبيقات الطبية

حقق باحثون في جامعات نيويورك ونينغبو بالصين اكتشافًا رائدًا في مجال تكنولوجيا النانو للحمض النووي. لقد نجحوا في إنشاء روبوتات صغيرة مبنية من الحمض النووي قادرة على التكاثر الذاتي. هذه الروبوتات النانوية، وهي صغيرة جدًا لدرجة أن 1,000 منها يمكن أن تتناسب مع عرض ورقة، لديها القدرة على إحداث ثورة في العلاجات الطبية وتنظيف البيئة.

ويوضح الباحث الرئيسي في المشروع، فنغ تشو، أنه يمكن استخدام هذه الروبوتات النانوية للقيام بمهام البحث والتدمير ضد الخلايا السرطانية داخل مجرى الدم البشري، مما يلغي الحاجة إلى العمليات الجراحية الغازية. ويمكنهم أيضًا جمع النفايات السامة من المحيط، مما يضمن بيئة أكثر نظافة وأمانًا.

ما يميز هذه الروبوتات النانوية هو قدرتها على التعامل مع خيوط الحمض النووي وطيها في ثلاثة أبعاد، وهو تقدم كبير من أبحاث روبوتات الحمض النووي السابقة التي كانت مقتصرة على البناء ثنائي الأبعاد. يفتح هذا الاختراق إمكانيات جديدة لأجهزة نانوية ومصغرة أكثر تعقيدًا وإفادة.

يؤكد أندرو سورمان، أستاذ الكيمياء المتخصص في المواد النانوية، على أهمية الطي الدقيق والمحاذاة في تكنولوجيا النانو. ويكمن نجاح هذه الروبوتات النانوية في قدرتها على طي خيوط الحمض النووي بشكل صحيح، مما يمكنها من أداء وظائفها المقصودة.

يعتمد عمل فريق تشو على أربعة عقود من التقدم في تكنولوجيا النانو للحمض النووي، بما في ذلك تطوير الآلات، والإنزيمات، والناسخات الذاتية، و"مشايات" الحمض النووي. وقد أظهرت هذه التطبيقات بالفعل نتائج واعدة في مجالات الطب النانوي، والاستشعار التشخيصي، والروبوتات النانوية. مع مزيد من التطوير، يمكن للآلات النانوية والروبوتات التي يتم التحكم فيها بالضوء والحرارة أن تنتج هياكل وأجهزة متوافقة حيويًا على مقياس النانو.

ورغم أن مفهوم الروبوتات النانوية قد يبدو أشبه بالخيال العلمي، في ظل المخاوف من التكاثر الذي لا يمكن السيطرة عليه والذي قد يؤدي إلى هيمنة المادة اللزجة الرمادية، فإن أبحاث تشو توفر الأساس للاستخدام الآمن والخاضع للرقابة لروبوتات الحمض النووي النانوية في تطبيقات مختلفة.

تم نشر التقرير الذي يحمل عنوان "نحو روبوتات نانوية صناعية ثلاثية الأبعاد للحمض النووي" في مجلة Science Robotics ويمثل علامة بارزة في مجال تكنولوجيا النانو للحمض النووي. يفتح هذا البحث إمكانيات جديدة لمستقبل الطب والحفاظ على البيئة والإنتاج النانوي.