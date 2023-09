يشاع أن يتم الكشف عن وحدة تحكم Nintendo Switch 2 الجديدة

وفقًا للتقارير الأخيرة، كانت نينتندو تعرض سرًا وحدة الألعاب الجديدة الخاصة بها، Nintendo Switch 2. وقد تم عرض هذا خليفة Nintendo Switch الشهير للمطورين باستخدام إصدار خاص من The Legend of Zelda: Breath of the Wild في Gamescom 2023. بينما التفاصيل نادرة حول الميزات والتحسينات الدقيقة لـ Switch 2، وأكدت المصادر أنه تم اختباره أيضًا باستخدام العرض التوضيحي الفني لـ Unreal Engine 5 Matrix Awakens ولديه تقنية ترقية DLSS من Nvidia مع نوع من إمكانية تتبع الأشعة.

تمكنت Nintendo، المعروفة بإعطاء الأولوية لتجارب اللعب الفريدة على مواصفات الأجهزة المتطورة، من بيع 125 مليون وحدة رائعة من Switch الأصلي. ومع ذلك، مع ظهور أجهزة الألعاب المحمولة مؤخرًا مثل Steam Deck وAsus ROG Ally، أظهر المستهلكون أنهم يرغبون أيضًا في الحصول على أداء عالٍ في حزمة محمولة.

على الرغم من أن Nintendo قد ذكرت سابقًا أنها لن تعلن عن Switch 2 أو أي تحديث للأجهزة قبل مارس 2024، إلا أن الشائعات تشير إلى أنه يمكن إصدار وحدة التحكم الجديدة في وقت ما من العام المقبل. ومع ذلك، فمن المتوقع أن نينتندو قد تختار إطلاق موسم العطلات لتجنب النقص المحتمل في وحدة التحكم.

مع هذا الإصدار المشاع في الأفق، يمكن لعشاق Nintendo Switch التطلع إلى تجربة لعب مطورة مع Switch 2. في حين أن التفاصيل المحددة لا تزال طي الكتمان، فمن المتوقع أن يوفر Switch 2 أجهزة أكثر قوة، مما قد يسمح برسومات محسنة. ومعدلات إطارات أكثر سلاسة وتحسين الأداء بشكل عام.

