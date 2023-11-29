توصلت دراسة إلى أن الفرق البعيدة أقل احتمالية لتحقيق اختراقات

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعتا أكسفورد وبيتسبرغ أن الفرق التي تعمل عن بعد أقل احتمالية لتحقيق اختراقات مقارنة بأولئك الذين يعملون في الموقع معًا. ووجد الباحثون أن متوسط ​​المسافة بين أعضاء الفريق زاد بشكل ملحوظ خلال الأربعين سنة الماضية، من 40 إلى 100 كيلومتر.

وفقًا للتحليل، الذي نُشر في مجلة Nature، تواجه الفرق البعيدة تحديات كبيرة عندما يتعلق الأمر بتوليد أفكار للبحث وكتابة الأوراق البحثية، وكلاهما ضروري لتحقيق اختراقات. ويبدو أن الافتقار إلى التفاعل المباشر والتعاون التلقائي يعيق العملية الإبداعية ويحد من تبادل الأفكار المبتكرة.

يقترح الباحثون أن التواجد الفعلي في نفس الموقع يوفر فوائد مختلفة تساهم في تحسين الإنتاجية، مثل اللقاءات بالصدفة، وجلسات العصف الذهني المرتجلة، وتبادل المعرفة بشكل غير رسمي. غالبًا ما تكون هذه العناصر مفقودة في إعدادات العمل عن بعد، حيث يعتمد الاتصال بشكل أساسي على المنصات الرقمية والاجتماعات المجدولة.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الدراسة لا تشير إلى أن العمل عن بعد غير فعال بطبيعته. في مواقف معينة، كما هو الحال أثناء جائحة كوفيد-19، أصبح العمل عن بعد ضروريًا لضمان سلامة ورفاهية الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، مكنت التكنولوجيا الفرق البعيدة من التعاون بفعالية من خلال استخدام الأدوات والمنصات المتنوعة المصممة خصيصًا للتعاون الافتراضي.

ومع ذلك، فإن نتائج هذه الدراسة تثير اعتبارات مهمة للمنظمات. في حين أن تبني العمل عن بعد يمكن أن يوفر المرونة ومزايا أخرى، فمن الضروري إيجاد طرق لتسهيل التفاعلات الهادفة وتعزيز التعاون الإبداعي بين الفرق الموزعة. يمكن أن يشمل ذلك تنفيذ مؤتمرات فيديو منتظمة، أو تعزيز مجتمعات الممارسة الافتراضية، أو توفير فرص للاجتماعات الشخصية والخلوات عندما يكون ذلك ممكنًا.

أسئلة وأجوبة:

س: هل الفرق البعيدة أقل احتمالية لتحقيق اختراقات؟

ج: نعم، وفقاً لدراسة أجريت في جامعتي أكسفورد وبيتسبرغ، فإن الفرق التي تعمل عن بعد هي في الواقع أقل احتمالاً لتحقيق اختراقات مقارنة بالفرق التي تعمل في الموقع معًا.

س: ما هي التحديات التي تواجه الفرق البعيدة؟

ج: غالبًا ما تعاني الفرق البعيدة من توليد أفكار للبحث وكتابة الأوراق البحثية، مما يعيق قدرتها على تحقيق اختراقات. تم تحديد الافتقار إلى التفاعل وجهاً لوجه والتعاون التلقائي كتحديات رئيسية.

س: هل العمل عن بعد غير فعال دائمًا؟

ج: لا، تعترف الدراسة بأن العمل عن بعد يمكن أن يكون فعالاً، خاصة في حالات مثل جائحة كوفيد-19. ومع ذلك، فهو يسلط الضوء على أهمية تسهيل التفاعلات الهادفة والتعاون الإبداعي بين الفرق الموزعة.

س: كيف يمكن للمؤسسات تسهيل التعاون في الفرق البعيدة؟

ج: يمكن للمؤسسات تعزيز التعاون في الفرق البعيدة من خلال تنفيذ مؤتمرات فيديو منتظمة، وتعزيز مجتمعات الممارسة الافتراضية، وتوفير الفرص لعقد اجتماعات واجتماعات شخصية من حين لآخر.