لن يشارك ReedPop في أحداث E3 المستقبلية

أعلنت شركة ReedPop، الجهة المنظمة لمؤتمر الألعاب الشهير PAX، أنها لن تعمل بعد الآن على أحداث E3 المستقبلية. تم اتخاذ هذا القرار بشكل متبادل بين ReedPop وجمعية برامج الترفيه (ESA)، المنظمة المسؤولة عن E3. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت وكالة الفضاء الأوروبية مركز مؤتمرات لوس أنجلوس بأنها لن تستضيف عرضًا هناك في عام 2024.

في حين أن وكالة الفضاء الأوروبية لم تلغي خططها لحدث 2024، فيبدو أنه إذا حدث ذلك، فلن يتم عقده في مكان E3 التقليدي. وبدلاً من ذلك، يقال إن الهيئة التجارية تعمل على إعادة اختراع كاملة لمعرض E3 لعام 2025. وتهدف وكالة الفضاء الأوروبية إلى تطوير الحدث لخدمة صناعة الألعاب بشكل أفضل، واستكشاف كل جانب من جوانبه بدءًا من التنسيق وحتى الموقع.

كانت شركة ReedPop قد وقعت سابقًا صفقة متعددة السنوات لتنظيم E3 في عام 2023. ومع ذلك، فإن إعادة الإطلاق المخطط لها للحدث في عام 2023 لم تنجح، مما أدى إلى إلغائه. أدى هذا في النهاية إلى قرار إنهاء الشراكة بين ReedPop ووكالة الفضاء الأوروبية.

وقد أعرب الطرفان عن امتنانهما لشراكتهما حتى الآن. يقر الرئيس والمدير التنفيذي لوكالة الفضاء الأوروبية ستانلي بيير لويس بجهود ReedPop في الجمع بين محترفي الصناعة والمشجعين معًا من خلال أحداثهم المختلفة. من ناحية أخرى، يقدر كايل مارسدن كيش، رئيس أحداث الألعاب في ReedPop، التزام وكالة الفضاء الأوروبية تجاه صناعة الألعاب ويتطلع إلى رؤية تطور E3 تحت إشرافهم.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الأخبار تأتي بعد وقت قصير من نجاح حدث PAX West لـ ReedPop في سياتل، والذي تزامن مع عرض Nintendo Live. مع استمرار تطور صناعة الألعاب، سيكون من المثير للاهتمام معرفة التغييرات التي تنفذها وكالة الفضاء الأوروبية لأحداث E3 المستقبلية.

التعاريف:

- ReedPop: منظم مؤتمرات الألعاب المختلفة، بما في ذلك PAX.

– E3: معرض الترفيه الإلكتروني، وهو حدث تجاري سنوي لصناعة ألعاب الفيديو.

– ESA: جمعية البرمجيات الترفيهية، وهي المنظمة المسؤولة عن تنظيم معرض E3.

مصادر:

– GamesIndustry.biz