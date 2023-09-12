Xiaomi ستطلق سلسلة Redmi Note 13 Pro بكاميرا 200 ميجابكسل ومجموعة شرائح MediaTek الجديدة

تستعد شركة Xiaomi الصينية المصنعة للهواتف الذكية لتوسيع علامتها التجارية الفرعية Redmi ذات الأسعار المعقولة مع سلسلة Redmi Note 13 Pro القادمة. أعلنت الشركة مؤخرًا على Weibo أن نافذة الإطلاق للهواتف الذكية الجديدة في الصين ستكون في وقت لاحق من هذا الشهر. ستتضمن سلسلة Redmi Note 13 Pro طرازين: Redmi Note 13 Pro وRedmi Note 13 Pro+.

ومن أبرز مميزات هذه الأجهزة هي مستشعرات الكاميرا الأساسية بدقة 200 ميجابكسل، مما يوفر للمستخدمين إمكانات تصوير فوتوغرافي عالية الدقة. بالإضافة إلى ذلك، ستحتوي طرازات Redmi Note 13 Pro على مجموعة شرائح MediaTek جديدة، مما يوفر أداءً وكفاءةً محسنين.

من المتوقع أن يأتي طراز Redmi Note 13 Pro+ مزودًا بمستشعر كاميرا Samsung ISOCELL مخصص، والذي يعد بأداء محسّن للصور. يشبه هذا المستشعر المستشعر المستخدم في Redmi Note 12 Pro + 5G.

وفقًا لموقع TENAA، سيأتي كلا الهاتفين الذكيين بشاشة OLED مقاس 6.67 بوصة ويدعمان اتصال 5G. من المرجح أن يوفر Redmi Note 13 Pro+ ما يصل إلى 18 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بينما قد يتميز Redmi Note 13 Pro بما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

أكدت شركة Xiaomi بالفعل أن تشكيلة Redmi Note 13 Pro ستكون مجهزة بكاميرا خلفية بدقة 200 ميجابكسل. سيتم تشغيل متغير Pro + الأكثر تكلفة بواسطة مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 4-Ultra الجديدة مقاس 7200 نانومتر، وهي ترقية مقارنة بـ Dimensity 7200 العادي الموجود في الهواتف الذكية الأخرى. ومن المتوقع أيضًا أن يشتمل كلا الجهازين على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل.

من حيث سعة البطارية، يُشاع أن Redmi Note 13 Pro يحتوي على بطارية تبلغ 4,880 مللي أمبير في الساعة، بينما سيأتي Redmi Note 13 Pro + ببطارية أكبر قليلاً تبلغ 5,020 مللي أمبير في الساعة.

تهدف سلسلة Redmi Note 13 Pro من Xiaomi إلى تزويد المستخدمين بقدرات كاميرا متقدمة وأداء قوي بسعر مناسب. ومع إطلاقه القادم في الصين، يمكن للمستهلكين أن يتطلعوا إلى مجموعة رائعة من الهواتف الذكية من العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi.

مصادر:

- المقالة: FoneArena

– مستشعر الكاميرا: Samsung ISOCELL HP3 Discovery Edition

- الشريحة: MediaTek Dimensity 7200-Ultra

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