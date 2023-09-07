Realme تطلق Narzo 60x 5G في الهند: الميزات والسعر

طرحت شركة Realme، شركة الهواتف الذكية الصينية، أحدث هواتفها ذات الأسعار المعقولة في الهند، Realme Narzo 60x 5G. يتميز Narzo 60x 5G، وهو جزء من سلسلة Narzo، بتصميم أنيق مع ملمس رملي متلألئ وتأثير ضوئي تدريجي. ينضم هذا الطراز إلى تشكيلة Narzo 60 الحالية ويتم وضعه أسفل Narzo 60 وNarzo 60 Pro الذي تم إطلاقه بالفعل.

يتميز Realme Narzo 60x بشاشة Full HD+ IPS LCD مقاس 6.72 بوصة، توفر دقة تبلغ 2400 × 1080 بكسل ومعدل تحديث سريع يبلغ 120 هرتز. ومع نسبة الشاشة إلى الجسم التي تبلغ 91.4% وأقصى سطوع يبلغ 680 شمعة، يمكن للمستخدمين توقع مرئيات نابضة بالحياة. تحت الغطاء، يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Mediatek Dimensity 6100+ 5G، المجهز بثمانية أنوية ووحدة معالجة الرسومات Mali-G57 MC2. يأتي في نوعين مختلفين: 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و128 جيجابايت من مساحة التخزين القابلة للتوسيع حتى 2 جيجابايت باستخدام بطاقة microSD.

فيما يتعلق بقدرات الكاميرا، يتميز Narzo 60x بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة واسعة f/1.8 وحجم بيكسل 1.28 ميكرومتر. بالإضافة إلى ذلك، فهو مزود بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو. يعمل الهاتف الذكي بواجهة Realme UI 4.0، التي تعمل بنظام Android 13. وتعمل بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير في الساعة على تشغيل الجهاز، وتدعم الشحن السريع بقوة 33 وات SUPERVOOC، مما يسمح بشحن الهاتف من 1 إلى 50 بالمائة في 29 دقيقة فقط. ولفتح القفل بشكل آمن، تم تجهيز Narzo 60x بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب وميزة التعرف على الوجه.

بسعر روبية. 12,999 لنسخة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت ونسخة تخزين بسعة 128 جيجابايت وروبية. 14,499 لذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت ومتغير التخزين بسعة 128 جيجابايت، يوفر Realme Narzo 60x خيارين للألوان: Nebula Purple وStellar Green. سيكون الهاتف متاحًا للشراء اعتبارًا من 15 سبتمبر، وسيكون متاحًا عبر أمازون ومتجر Realme عبر الإنترنت ومتاجر البيع بالتجزئة المعتمدة. من حيث المنافسة ضمن النطاق السعري، سيتنافس Narzo 60x مع هواتف مثل Samsung Galaxy M14 5G وiQOO Z6 lite 5G وRealme 11X الخاص بشركة Realme.

مصادر:

– تم إطلاق Realme Narzo 60x 5G في الهند بشاشة 6.72 بوصة FHD + 120 هرتز وأبعاد 6100+ وكاميرات ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل

– Realme Narzo 60x 5G مع شاشة FHD + 6.72 هرتز مقاس 120 بوصة وكاميرات خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير تم إطلاقها في الهند بدءًا من Rs. 12999