تسرب جديد يكشف عن المواصفات الرئيسية لـ Realme GT 5 Pro

يشير تسريب جديد إلى أن Realme GT 5 Pro، الإضافة القادمة إلى تشكيلة Realme GT 5، سيأتي مع العديد من الميزات الرائعة. وفقًا للتسريب، من المتوقع أن يحتوي الهاتف الذكي على شاشة منحنية بدقة 2K. ويقال أيضًا أنه مدعوم بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 SoC غير المعلن، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي ضخمة تبلغ 24 جيجابايت وذاكرة تخزين مدمجة تبلغ 1 تيرابايت.

يؤكد هذا التسرب التقارير السابقة ويعتمد على المعلومات المسربة السابقة حول إعداد الكاميرا. يشاع أن Realme GT 5 Pro يحتوي على مستشعر أساسي مع تثبيت الصورة البصرية (OIS) وكاميرا مقربة بيريسكوب بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x. بالإضافة إلى ذلك، يكشف التسريب أن الجهاز سيدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50 واط.

أظهر Realme GT 5، الذي تم إصداره في وقت سابق من هذا العام، بالفعل مواصفات مثيرة للإعجاب مع Snapdragon 8 Gen 2 SoC، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت، و1 تيرابايت من التخزين المدمج. يتميز ببطارية تبلغ سعتها 4,600 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 240 واط. تم أيضًا الكشف عن طراز آخر من Realme GT 5، مع بطارية أكبر تبلغ 5,240 مللي أمبير في الساعة ودعم الشحن السريع بقدرة 150 واط.

على الرغم من أنه لم يتم التلميح إلى تفاصيل بطارية Realme GT 5 Pro، إلا أن المعلومات المسربة تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون جهازًا آخر مزودًا بالطاقة من Realme.

مصادر:

– محطة الدردشة الرقمية Tipster (منشور Weibo)