تخفيضات Realme 5G: خصومات وعروض على هواتف ذكية مختارة

أصبح بيع Realme 5G مباشرًا الآن، مما يتيح للعملاء في الهند فرصة توفير الكثير على هواتف ذكية مختارة من Realme 5G. وتمتد مواعيد البيع من 11 سبتمبر إلى 17 سبتمبر، ويمكن للعملاء الاستفادة من الخصومات والعروض المتنوعة على الهواتف الذكية مثل Realme Narzo 60x وRealme 11 5G وRealme 11 Pro 5G.

أثناء البيع، يمكن للعملاء توفير ما يصل إلى روبية. 12,000 عند شراء هاتف Realme 5G مؤهل. وتشمل الخصومات تخفيضات فورية في الأسعار، بالإضافة إلى عروض البنوك وصفقات الصرف.

أحد العروض المميزة هو خصم فوري بقيمة روبية. 1,000 على Realme Narzo 60x 5G الذي تم إطلاقه حديثًا. يمكن شراء هذا الهاتف الذكي، المتوفر في 4 جيجابايت + 128 جيجابايت و6 جيجابايت + 128 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وتكوينات التخزين، مقابل روبية. 11,999. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشترين أيضًا الحصول على مكافأة بقيمة 2X من العملات المعدنية تصل إلى روبية. 279 وحماية مجانية من أضرار الشاشة لمدة 6 أشهر.

تتوفر أيضًا سلسلة Realme 11، بما في ذلك Realme 11 5G وRealme 11 Pro وRealme 11 Pro+، بأسعار مخفضة. يحتوي Realme 11 5G على خصم روبية. 1,500، في حين أن Realme 11 Pro وRealme 11 Pro + لديهم خصم روبية. 2,000. يمكن للمشترين أيضًا الاستفادة من خيار القسط الشهري بدون تكلفة على جميع أنواع هذه الهواتف الذكية، بأسعار تتراوح من روبية. 21,999 إلى روبية. 25,999.

تشمل الهواتف الذكية الأخرى المعروضة للبيع Realme 11x 5G، والذي يتم تقديمه بخيار EMI بدون تكلفة ولكن بدون خصم. وهو متوفر بخيارات تخزين بسعة 6 جيجابايت + 128 جيجابايت و8 جيجابايت + 128 جيجابايت، بسعر روبية. 14,999 وروبية. 15,999 على التوالي.

يحصل Realme Narzo 60 5G و Realme Narzo 60 Pro 5G أيضًا على خصومات بقيمة Rs. 1,300 وروبية. 2,000 على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، هناك خصم البنك من روبية. 250 متاحًا في معاملات بطاقات الخصم والائتمان الخاصة بـ ICICI وKotak Mahindra وAxis Bank.

بشكل عام، يوفر بيع Realme 5G للعملاء فرصة للتوفير في الهواتف الذكية عالية الجودة المزودة بقدرات 5G المتقدمة. مع الخصومات والعروض وخيارات التمويل المتنوعة المتاحة، حان الوقت للترقية إلى هاتف Realme 5G.

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