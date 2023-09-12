Razorpay تستحوذ على BillMe لتعزيز مشاركة العملاء

أعلنت منصة التكنولوجيا المالية Razorpay عن استحواذها على شركة BillMe الناشئة ومقرها مومباي، وهي شركة للفواتير الرقمية وإشراك العملاء. وتهدف الشراكة إلى تمكين الشركات من خلال نموذج مختلط لتحسين التفاعل مع المستهلكين النهائيين. ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

صرح شاشانك كومار، المدير الإداري والمؤسس المشارك لشركة Razorpay، أن التعاون مع BillMe سيسمح للشركة بالاستفادة من علاقاتها التجارية ومعرفتها بالسوق، مما يمكّن العلامات التجارية للبيع بالتجزئة خارج الإنترنت من النمو بشكل أسرع والحصول على وصول سلس إلى حلول الدفع متعددة القنوات.

تأسست شركة BillMe في عام 2018 على يد كوبر بريتماني وجاي هيمراجاني وروبام جاين، وقد خدمت بالفعل أكثر من 4,000 شركة و15,000 نقطة بيع للبيع بالتجزئة (POS). أعرب بريتماني، المؤسس المشارك لشركة BillMe، عن سعادته بشأن أوجه التآزر المتبادل بين الشركتين ورؤيتهما المشتركة للتحويل المشترك لمشاركة العملاء. ويعتقد أن هذه الشراكة سيكون لها تأثير كبير وستعزز التجربة الشاملة للمستهلكين النهائيين.

يمثل هذا الاستحواذ الثامن لشركة Razorpay والأول منذ توسعها الأخير في المدفوعات متعددة القنوات من خلال الاستحواذ على Ezetap، شركة المدفوعات الرقمية.

يشير التعاون بين Razorpay وBillMe إلى النمو المستمر والدمج في صناعة التكنولوجيا المالية. ومن خلال الجمع بين نقاط قوتها، فإنها تهدف إلى تزويد الشركات بأدوات محسنة لإشراك المستهلكين وتسهيل تجارب الدفع السلسة.

التعاريف:

– التكنولوجيا المالية: تشير التكنولوجيا المالية إلى استخدام التكنولوجيا لتقديم الخدمات المالية للأفراد والشركات.

– الفواتير: عملية إنشاء وإرسال الفواتير أو الفواتير للعملاء للمنتجات أو الخدمات المقدمة.

– إشراك العملاء: عملية التفاعل وبناء العلاقات مع العملاء لتعزيز الولاء وتشجيع تكرار الأعمال.

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