Razorpay تستحوذ على شركة BillMe الناشئة للفواتير الرقمية لتعزيز مشاركة العملاء

أعلنت شركة Fintech Unicorn Razorpay عن استحواذها على شركة BillMe، وهي شركة ناشئة للفواتير الرقمية وإشراك العملاء. طورت الشركة الناشئة التي يقع مقرها في مومباي منصة تهدف إلى إلغاء الفواتير الورقية وتعزيز القيمة المضافة للتجار من خلال الفواتير الرقمية. يمثل هذا الاستحواذ الثامن لشركة Razorpay، التي تعمل على توسيع محفظتها منذ استحواذها على Ezetap في أغسطس 2022.

ومن خلال هذا الاستحواذ، تسعى Razorpay إلى تمكين الشركات من خلال نموذج هجين يسمح لها بالتفاعل بشكل أكثر فعالية مع عملائها. مع استمرار أساليب التفاعل غير التلامسية وغير الاحتكاكية في اكتساب شعبية بين المستهلكين، تهدف Razorpay إلى الاستفادة من قدرات BillMe لتزويد التجار بتجربة فواتير تفاعلية ومخصصة للغاية. ستوفر الفواتير الرقمية التي تنتجها Razorpay ميزات مثل ردود الفعل وخيارات الاستطلاع، مما يمكّن التجار من تكييف استراتيجيات المشاركة الخاصة بهم بناءً على تفضيلات المستهلك.

تأسست شركة BillMe في عام 2018، وقد خدمت بالفعل أكثر من 4,000 شركة، بما في ذلك العلامات التجارية الكبرى مثل ماكدونالدز، وبرجر كينج، وديكاثلون، وسينيبوليس. تتيح المنصة للشركات بدء استخدام الفواتير الرقمية في أقل من 10 دقائق، مما يؤدي إلى تبسيط العمليات التي تستغرق عادةً وقتًا أطول بكثير. علاوة على ذلك، تعمل لوحات المعلومات ذاتية الخدمة التي توفرها BillMe على تمكين التجار من تحليل سلوك العملاء، وإنشاء قواعد حملة مخصصة، وتسهيل المبيعات المتبادلة والعروض الترويجية.

سيستفيد العملاء من تجربة الدفع المبسطة والسريعة التي توفرها الفواتير الرقمية. لم يعودوا بحاجة للقلق بشأن تخزين أو استرجاع الفواتير الورقية للرجوع إليها في المستقبل. وبدلاً من ذلك، سيكون من السهل الوصول إلى الفواتير الرقمية ويمكن استخدامها كأداة متعددة الأبعاد للتجار لفهم عملائهم وإشراكهم واستهدافهم بشكل أفضل.

ترى Razorpay إمكانات كبيرة في سوق الإيصالات الرقمية العالمية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 2.3 مليار دولار بحلول عام 2027. ومن خلال دمج عروض BillMe، تهدف Razorpay إلى مساعدة الشركات على التميز من خلال تعزيز مشاركة العملاء، والاحتفاظ بالعملاء، وتعزيز قدراتهم التسويقية. يتماشى هذا الاستحواذ مع رؤية Razorpay لتصبح متجرًا شاملاً موثوقًا به لجميع حلول الدفع، ويلبي احتياجات الشركات من جميع الأحجام.

تأسست Razorpay في عام 2014، وقد قدمت بالفعل حلول تكنولوجيا الدفع لأكثر من 8 ملايين شركة. حصلت الشركة على تمويل بقيمة 817 مليون دولار من مستثمرين بارزين مثل Lone Pine Capital وSequoia Capital India وTiger Global وMasterCard. مع إضافة BillMe، تواصل Razorpay توسيع بصمتها في صناعة التكنولوجيا المالية وتعزيز مكانتها كلاعب رائد في مجال المدفوعات.

مصادر:

– تستحوذ Razorpay على شركة BillMe الناشئة للفواتير الرقمية: https://tech.hindustantimes.com/tech/news/fintech-unicorn-razorpay-acquires-digital-invoicing-start-up-billme-71631002306937.html