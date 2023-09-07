سياسي إسباني يستقيل لرفع مستوى الوعي باضطراب الجفن النادر

استقالت السياسية الإسبانية، روزا ألاركون، من منصبها كعضوة في مجلس مدينة برشلونة للتركيز على زيادة الوعي بمتلازمة ميج، وهو اضطراب نادر يتسبب في إغلاق جفونها بشكل لا إرادي، وفي بعض الأحيان تظل مغلقة لعدة أيام. تم تشخيص إصابة ألاركون بهذه الحالة في أبريل 2022، بعد ثلاث سنوات من ظهور الأعراض لأول مرة.

وقع الحادث الأول بينما كانت ألاركون تعبر الشارع، وأغمض جفنيها فجأة، مما تركها مشوشة وضعيفة. ولحسن الحظ، جاء أحد المارة لمساعدتها وأرشدها إلى بر الأمان. في البداية، قيل لها خطأً إنها ببساطة تعاني من جفاف العين، لكن نوبة طويلة ظلت فيها عيناها مغلقتين لمدة 10 أيام دفعتها إلى طلب المشورة الطبية المتخصصة والحصول على التشخيص الصحيح.

متلازمة ميج هي حالة عصبية تتميز بحركة غير طبيعية للجفون، تُعرف باسم تشنج الجفن، بالإضافة إلى تشنجات في الفك واللسان والرقبة. ولرفع مستوى الوعي بالتحديات التي يواجهها الأشخاص ضعاف البصر، بدأ Alarcón في إنشاء مقاطع فيديو TikTok، والتي تضم حاليًا أكثر من 6,000 متابع. تمت مشاهدة بعض مقاطع الفيديو الخاصة بها نصف مليون مرة، وتتراوح موضوعاتها من كيفية استخدام عصا بيضاء للتنقل دون رؤية إلى ملمس الرصيف عند عبور الطريق.

على الرغم من أنها أخذت استراحة لمدة خمسة أشهر من منصبها كمستشارة بعد تشخيص حالتها، إلا أن ألاركون عادت إلى حملتها الانتخابية في الانتخابات المحلية للحزب الاشتراكي الكاتالوني. ومع ذلك، فقد أدركت في النهاية أنها تحتاج إلى وقت للرعاية الذاتية أطول مما يسمح به عمل المجلس. أعرب ألاركون عن امتنانه لعمدة برشلونة خاومي كولبوني لدعمه وتفهمه خلال هذا القرار الصعب.

من خلال التنحي عن دورها السياسي، تأمل ألاركون في الوصول إلى جمهور أكبر لزيادة الوعي بمتلازمة ميج والدفاع عن احتياجات ضعاف البصر. إن تفانيها في زيادة الوعي والفهم للحالة يُظهر التزامها بإحداث تأثير إيجابي.

التعاريف:

متلازمة ميج: حالة عصبية نادرة تتميز بحركة غير طبيعية للجفون، وغالبًا ما تكون مصحوبة بتشنجات في الفك واللسان.

تشنج الجفن: إغلاق لا إرادي أو انقباض قوي للجفون.

TikTok: منصة تواصل اجتماعي لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة.

مصادر:

- الدياريو، الصحيفة الرقمية