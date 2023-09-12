استجمام مثير للإعجاب من Star Fox Arwing في ستارفيلد

ظهرت لعبة جديدة ومثيرة للإعجاب لسفينة فضائية في لعبة تقمص الأدوار الفضائية Starfield من Bethesda. مستوحاة من سلسلة Star Fox المحبوبة، صمم مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي "BuckyArt1701" سفينة مخصصة تعتمد على Arwing الشهيرة. حتى أن حساب وسائل التواصل الاجتماعي الرسمي لـ Starfield شارك عدة لقطات شاشة لهذا الإبداع الرائع.

يجمع Starfield بين عناصر ألعاب لعب الأدوار الكلاسيكية من Bethesda مع معارك مثيرة لسفن الفضاء. تتيح القدرة على تخصيص سفينتك للاعبين إنشاء تصميمات فريدة ومعروفة. منذ إصدارها، قام المعجبون بالفعل بصناعة سفن مستوحاة من Star Trek وStar Wars وBattlestar Galactica وThe Expanse.

على الرغم من أن سلسلة Star Fox لم تشهد إدخالاً جديدًا منذ بعض الوقت، فإن استجمام Arwing هذا في Starfield يسمح للجماهير بإشباع رغبتهم مؤقتًا في مغامرات Fox McCloud بين المجرات. بالنسبة لأولئك الذين يتوقون إلى المزيد من المعارك الفضائية على Nintendo Switch، فإن إعادة النظر في تجارب Star Fox الكلاسيكية من خلال خدمة Switch Online يعد خيارًا رائعًا.

سرعان ما أصبحت Starfield أكثر ألعاب Bethesda نجاحًا حتى الآن، حيث انضم أكثر من ستة ملايين لاعب إلى Constellation خلال أسبوعها الافتتاحي. لمزيد من المعلومات حول اللعبة، بما في ذلك المراجعات والأدلة، تفضل بزيارة موقع الويب الخاص بأخوتنا Pure Xbox.

ما هي أفكارك حول استجمام Arwing الرائع هذا في Starfield؟ هل تأمل في لعبة Star Fox جديدة في المستقبل؟ شارك بآرائك أدناه.

مصادر:

- اكس بوكس ​​نقي

- حساب اكس بوكس ​​تويتر