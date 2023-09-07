Quordle 591: لغز منتصف الأسبوع الصعب

هل انت مستعد للتحدي؟ لقد اختار Quordle أصعب ألغاز الأسبوع لهذا اليوم، وحان الوقت لاختبار مهاراتك. يتضمن هذا اللغز أربع كلمات تجلب عناصر فريدة وصعبة. من الضروري أن تكون حذرًا واستراتيجيًا لتجنب استخدام كل محاولاتك. تذكر أن لديك تسعة فقط!

ولمساعدتك على طول الطريق، قمنا بإعداد بعض التلميحات والقرائن الخاصة بـ Quordle. سيساعدك هذا في حل اللغز ويمنعك من المخاطرة بسلسلة انتصاراتك. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إضافية أو كنت في محاولتك الأخيرة ويجب أن تكون الحلول صحيحة، فالحلول متوفرة في الأسفل.

الكلمات في هذا اللغز تمثل تحديات مختلفة. يحتوي اثنان منهم على أحرف متكررة، مما يجعل العثور عليهما أكثر صعوبة. بالإضافة إلى ذلك، إحدى الكلمات غامضة تمامًا، لذا قد تحتاج إلى بعض المساعدة لمعرفة ذلك. علاوة على ذلك، ثلاث من الكلمات الأربع تحتوي على حروف غير شائعة، بينما تحتوي كلمة واحدة على ترتيب حروف غير تقليدي. من الآمن أن نقول إن هذا اللغز يجمع بين المشكلات الفريدة التي نظمها Quordle بعناية.

لحل اللغز، سوف تحتاج إلى استخدام تقنية إزالة الحروف. ومن خلال تحليل القرائن بعناية، يمكنك تضييق نطاق الاحتمالات والعثور على الكلمات الصحيحة. دعونا نلقي نظرة على تلميحات اليوم:

1. دليل الكلمة 1 - تصف هذه الكلمة فعل القتال على ظهور الخيل، مثل فارس أو رجل يحمل السلاح.

2. دليل الكلمة 2 - يشير إلى التدفق الطبيعي للمياه الذي يعبر الأرض ويتدفق إلى البحر.

3. فكرة الكلمة 3 – تمثل هذه الكلمة أصغر وحدة نقدية في المملكة المتحدة. مائة من هؤلاء يشكلون رطلًا.

4. دليل الكلمة 4 - هو نوع من الصخور أو المادة، غالبًا ما يستخدم للكتابة أو الرسم.

ضع هذه القرائن في الاعتبار أثناء محاولتك حل اللغز. إذا لم تكن متأكدًا، فلا تقلق. يمكنك دائمًا التمرير لأسفل للحصول على الإجابات. لكن تأكد من تحدي نفسك أولاً!

والآن، وبدون مزيد من اللغط، إجابات Quordle اليوم هي:

1. جوست

2. النهر

3. بيني

4. الطباشير

نأمل أن تتمكن من حل اللغز بسهولة. تابعونا غدًا لمزيد من التلميحات والقرائن. سعيد كوردلينغ!

التعاريف:

- Quordle: لعبة ألغاز كلمات حيث يجب على اللاعبين تخمين مجموعة من أربع كلمات بناءً على مجموعة معينة من الأدلة.

- تقنية إزالة الحروف: إستراتيجية في حل ألغاز الكلمات حيث يقوم اللاعبون بإزالة الحروف التي لا تتناسب مع القرائن المحددة.

– غامض: صعب الفهم أو غير مألوف.

- الحروف غير الشائعة: الحروف التي لا تستعمل بكثرة في الكلمات.

- ترتيب الحروف غير التقليدي: تسلسل أو ترتيب حروف غير نموذجي أو متعارف عليه.

مصادر:

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