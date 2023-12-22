اكتشف العلماء حفرة مزدوجة غير عادية على القمر

اكتشف العلماء حفرة مزدوجة غير عادية على سطح القمر، ناجمة عن تأثير معزز الصاروخ الصيني لونج مارش. في البداية، تكهن بعض الباحثين بأن وجود حفرة مزدوجة يعني وجود حمولة إضافية، وربما سرية، على الصاروخ. ومع ذلك، يشير المزيد من التحقيقات إلى أن الكتلة الإضافية كانت على الأرجح بسبب محول الحمولة النافعة المستخدم لدعم حمولة المهمة الأساسية.

كان الصاروخ، المسمى Chang'e 5-T1، عبارة عن مركبة فضائية تجريبية أطلقتها إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) في أكتوبر 2014. وكان الغرض الرئيسي منه هو اختبار تصميم كبسولة العودة التي سيتم استخدامها في المستقبل تشانغ الصين. e 5 مهمة تهدف إلى جمع عينات من القمر. هبطت Chang’e 5-T1 بنجاح على سطح القمر في نوفمبر 2020 وجمعت عينات من منطقة محيط العواصف. عادت الحاوية التي تحمل العينات بأمان إلى الأرض في ديسمبر 2020.

ووفقا لفيليب ستوك، الأستاذ في جامعة ويسترن أونتاريو، فإن الصاروخ حمل قمرا صناعيا من نوع "وحدة الخدمة" مع كبسولة إرجاع مرفقة به. لدعم كتلة هذا الهيكل المدمج، كان يتطلب محول حمولة كهيكل دعم أثناء الإطلاق. يمكن أن يزن محول الحمولة كمية كبيرة، اعتمادًا على حجم الحمولة.

كما حمل Chang'e 5-T1 حمولات إضافية، مثل تجربة التعرض للإشعاع ومهمة 4M لشركة تكنولوجيا الفضاء الألمانية OHB System. ومع ذلك، فإن هذه الحمولات الأصغر حجمًا لا يمكنها حساب الكتلة المطلوبة لإنشاء حفرة مزدوجة.

وينبع الجدل الدائر حول الكتلة الإضافية وسريتها المحتملة من إنكار مسؤولي وزارة الخارجية الصينية أن الصاروخ هو المسؤول عن الاصطدام والقمامة الفضائية. ومع ذلك، تشير الأدلة المقدمة من القيادة الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية إلى أن الصاروخ لم يحترق أثناء رحلة عودته إلى الأرض في عام 2014.

تم اكتشاف الحفرة المزدوجة من خلال تحليل العلماء للصور التي التقطتها مركبة الاستطلاع القمرية التابعة لناسا. هذه هي المرة الأولى التي يؤدي فيها اصطدام جسم صاروخي بالقمر إلى إحداث حفرة مزدوجة، الأمر الذي أثار فضول الباحثين ودهشتهم.

في حين أن الطبيعة الدقيقة للكتلة الإضافية لا تزال موضع نقاش، فإن هذا الاكتشاف يوضح أهمية مواصلة استكشاف ودراسة جارتنا السماوية. يساعد فهم تأثير البعثات الفضائية على القمر في إعلام البعثات المستقبلية وتعزيز معرفتنا بسطح القمر.