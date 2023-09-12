الاختراق في المواد العازلة الطوبولوجية يحمل إمكانات للإلكترونيات المتقدمة والحوسبة الكمومية

يمكن أن يكون للاختراق الأخير في مجال المواد العازلة الطوبولوجية آثار كبيرة على الإلكترونيات المتقدمة والحوسبة الكمومية، وفقًا للباحثين في مختبر أوك ريدج الوطني (ORNL).

المواد العازلة الطوبولوجية هي مرحلة جديدة من المواد التي تمتلك خصائص عازلة داخليًا بينما تظهر خصائص موصلة على سطحها. هذه الخاصية الفريدة تجعلها مرغوبة للغاية لمختلف التطبيقات، بما في ذلك الحوسبة الكمومية.

باستخدام المجال الكهربائي فقط، نجح العلماء في ORNL في تحويل عازل عادي إلى عازل طوبولوجي مغناطيسي. يسمح هذا الإنجاز الرائد للكهرباء بالتدفق بحرية عبر سطح المادة وحوافها دون أي تبديد للطاقة، مما يمهد الطريق لتطوير إلكترونيات عالية السرعة ومنخفضة الطاقة.

البحث، الذي قادته مينا يون من ORNL، يبشر بالعديد من التطبيقات العملية. وهذا يشمل إلكترونيات الجيل التالي، والإلكترونيات السبينية، والحوسبة الكمومية.

من خلال تحفيز تبديل الاستقطاب للركيزة الكهروضوئية من خلال المجال الكهربائي، تمكن الباحثون من إنشاء حالات مغناطيسية وطوبولوجية مختلفة داخل المادة. هذا الاختراق في السيطرة على الحالات الكمومية يمكن أن يحدث ثورة في مجال الإلكترونيات والحوسبة.

ونشرت النتائج في المجلة العلمية 2D Materials تحت عنوان "التحكم الكهربائي غير المتطاير في الخصائص المغناطيسية والطوبولوجية للأغشية الرقيقة MnBi2Te4". تم تمويل الدراسة من قبل علوم الطاقة الأساسية ومركز علوم الكم.

مصادر:

- "التحكم الكهربائي غير المتطاير في الخواص المغناطيسية والطوبولوجية للأغشية الرقيقة MnBi2Te4" بقلم وي لو، وماو هوا دو، وفرناندو أ ريبوريدو، ومينا يون، مواد ثنائية الأبعاد

– مختبر أوك ريدج الوطني (ORNL)