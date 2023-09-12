Apple تمدد الاتفاقية مع Qualcomm لاستخدام شرائح مودم 5G حتى عام 2026

أعلنت شركة Apple أنها ستمدد اتفاقيتها مع شركة Qualcomm لاستخدام أنظمة Snapdragon 5G Modem-RF في إطلاق هواتفها الذكية حتى عام 2026 على الأقل. وهذا يعني أن شركة Apple ستستمر في استخدام مكونات Qualcomm في أجهزة iPhone الخاصة بها على مدار السنوات الثلاث المقبلة. ويأتي هذا القرار بمثابة تأخير لخطط شركة آبل لتطوير شرائح مودم 5G الخاصة بها، والتي كان من المتوقع طرحها في عام 2024.

ينقسم الخبراء حول أسباب تأخر شركة آبل في تطوير شرائحها الخاصة. يتوقع البعض أن شركة آبل تجد صعوبة أكبر مما كان متوقعًا في إنشاء مودم خلوي خاص بها، بينما يشير آخرون إلى أن مشكلات سلسلة التوريد تسبب صعوبات. وأشار أليخاندرو كاديناس، نائب الرئيس المساعد في IDC، إلى أن أولوية آبل هي تطوير المعالجات الخاصة بها وإنهاء اتفاقها مع كوالكوم، لكن الشركة تحتاج إلى مزيد من الوقت لضمان جودة البديل الخاص بها.

في حين أن جهود شركة آبل لتطوير شرائح 5G الخاصة بها قد تستغرق وقتًا أطول من المتوقع، يعتقد محللو الصناعة أن الشركة تظل ملتزمة بمواجهة التحدي وتخصيص موارد كبيرة لهذه المهمة. يوفر تمديد اتفاقية Apple مع Qualcomm ضمانًا على المدى القصير إلى المتوسط ​​لكلا الشركتين.

هناك تكهنات بأن اتفاقية أبل المتجددة مع كوالكوم قد تكون مرتبطة بجهود الشركة لتعزيز سلاسل التوريد الخاصة بها، خاصة بسبب التحديات المتزايدة في الصين. ربما تسعى شركة Apple إلى تنويع مصادر مكوناتها وتقليل الاعتماد على بائع واحد.

وبغض النظر عن الأسباب الكامنة وراء التأخير، يُنظر إلى هذا التمديد على أنه فوز لشركة Qualcomm، حيث تواصل Apple الاعتماد على مكوناتها. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل العقد، لكن يُعتقد أنه مشابه للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الشركتين في عام 2019، بعد نزاعات قانونية. في تلك التسوية، سحبت شركة آبل مطالباتها القانونية ضد شركة كوالكوم ووافقت على استخدام رقائقها في أجهزة آيفون، مما أدى في النهاية إلى استحواذ شركة آبل على أعمال مودم الهواتف الذكية من إنتل.

على الرغم من التأخير، من المتوقع أن تطلق شركة آبل في النهاية شرائح مودم 5G الخاصة بها، لكن الإطار الزمني لا يزال غير مؤكد.

مصادر:

- السجل

- جريدة جنوب الصين الصباحية